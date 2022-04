.

Trikut ropeway mishap : উদ্ধাৰ অভিযানৰ মাজতে পুনৰ এগৰাকী মহিলাৰ দুৰ্ভাগ্যজনক মৃত্যু Published on: 2 hours ago

ঝাৰখণ্ডৰ দেওঘৰত ৰ’পৱেৰ কেবল কাৰত আবদ্ধ যাত্ৰীসকলক উদ্ধাৰৰ বাবে ভাৰতীয় বায়ু সেনাই অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে (Rescue operation of IAF at Deoghar)। এই অভিযানৰ মাজতে আন এক অঘটন । উদ্ধাৰৰ মাজতে পুনৰ এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু । মহিলাগৰাকীক ৰছীৰে হেলিপক্টাৰত উঠোৱাৰ সময়তে এই দুৰ্ঘটনা । ৰছী ৰ'পৱে কেবল কাৰত আবদ্ধ হৈ পৰে যাৰ ফলত মহিলাগৰাকী তলত সৰি পৰে (One more woman fall from trolley during rescue)। উদ্ধাৰ অভিযানৰ অন্তিম পৰ্যায়ত এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় । ইয়াৰ পূৰ্বে সোমবাৰেও অনুৰূপ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল । এগৰাকী পৰ্যটক হেলিকপ্তাৰৰ পৰা দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে তলত সৰি পৰে । যাৰ ফলত তেওঁৰ মৃত্যু ঘটে । জানিব পৰা মতে বায়ু সেনা, আইটিবিপি, এনডিআৰএফ আৰু স্থানীয় প্ৰশাসনৰ সহযোগত চলোৱা অভিযান ইতিমধ্যে সমাপ্ত হৈছে (Rescue operation in Deoghar completes)। ৪৭ গৰাকী লোকক উদ্ধাৰ কৰাৰ বিপৰীতে ৩ গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে ।