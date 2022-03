গুৱাহাটী, 14 মাৰ্চ : গুৱাহাটী মহানগৰীৰ গাড়ীগাঁৱত সংঘটিত কিশোৰীৰ দলবদ্ধ ধৰ্ষণৰ সৈতে জড়িত অভিযুক্তৰ পৰিয়ালৰ সদস্য আৰু আত্মীয়ক গ্ৰেপ্তাৰ । দলবদ্ধ ধৰ্ষণৰ ৫ অভিযুক্তৰ ৭ জনকৈ আত্মীয়-বন্ধুক সোমবাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে পানবজাৰ মহিলা আৰক্ষীয়ে (Minor girl raped in Guwahati)। ধর্ষণকাৰীক লুকুৱাই ৰখা লগতে পলায়নত সহায় কৰাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে(Relative of Guwahati gang rape accused are arrested) ।

গ্ৰেপ্তাৰ কৰা ভিতৰত আছে দুগৰাকী মহিলা । ইফালে আইজুল হক (২৪), অভিজিৎ মজুমদাৰ(২৩), চাদাম হুছেইন(৩০), ফিৰোজ আলি(৪৮), আৰিফ আলি(৩৫), মিৰ্জা বেগম(৪৮), নেহা বেগম(২২)। আইজুল হক (২৪), অভিজিৎ মজুমদাৰক(২৩) তিনিদিনৰ আৰক্ষীৰ জিন্মাত ৰখা হৈছে ।

উল্লেখ্য যে, ৮ মার্চৰ পৰা অভিযুক্তক বিচাৰি আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে যদিও এই পৰ্য্যন্ত লাভ আৰক্ষীয়ে অভিযুক্তৰ কোনো সন্ধান উলিয়াবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আৰক্ষী ।

উল্লেখযোগ্য যে, দশমশ্রেণীত অধ্যয়নৰত ছাত্ৰী গৰাকীক মোবাইলত আবদ্ধ ভিডি'অ ভাইৰেল কৰি দিয়াৰ ভাবুকি দি ১৯ ফেব্ৰুৱাৰীত আদাবাৰীস্থিত ব্ৰহ্মপুত্ৰ গেষ্ট হাউচলৈ মাতি নিছিল । গেষ্ট হাউচৰে ১০৫ নম্বৰ কোঠাত চাৰি বন্ধুৰ সৈতে মিলি দলবদ্ধভাৱে ধৰ্ষণ কৰা হৈছিল কিশোৰীগৰাকীক (Minor girl gang raped filmed by several men) ।

ইফালে, ঘটনা সন্দৰ্ভত কিশোৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালে পাণবজাৰ মহিলা আৰক্ষী থানাত 19/22 নম্বৰত পাঁচ অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰা হৈছে গোচৰ ৷ ইতিমধ্যে, এই পাঁচ অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে US 376(D) IPC RW SEC 6, POSCO ACT/RW 67(B) আৰু IT ACT ৰ ধাৰা আৰোপ কৰা হৈছে (FIR lodged at Women police station in Panbazar) ৷

