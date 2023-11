বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ তথা প্ৰাক্তন উপাচাৰ্য ড৹ অলক বুঢ়াগোঁহায়ে নিজৰ বক্তব্যত কয় যে তেওঁ নিজে দীৰ্ঘদিন শিক্ষাক্ষেত্ৰৰ উচ্চ স্থানত থাকিও NPSৰ পৰা নগণ্য পৰিমানৰ পেঞ্চন লাভ কৰিছে । আন শিক্ষক-কৰ্মচাৰীসকলে কেনেদৰে দিন নিয়াব লগীয়া হৈছে সেই বিষয়ে চিন্তা কৰাৰ প্ৰয়োজন বুলি তেওঁ কয় । ‘‘This is not an injustice, this is social criminal injustice’’ বুলি অভিহীত কৰি NPS ব্যৱস্থা পৰিহাৰ কৰাৰ আহ্বান জনায় বুঢ়াগোঁহায়ে ।