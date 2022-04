যোৰহাট, 30 এপ্ৰিল : যোৰহাটৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত জগন্নাথ বৰুৱা মহাবিদ্যালয়ত নিৰ্বাচনকেন্দ্ৰিক(Clashes between two groups before election in JB College) সংঘাত ৷ শনিবাৰে পুৱতি নিশা প্ৰায় 3 বজাত দেৱালত বেনাৰ, পোষ্টাৰ লগাবলৈ যোৱা ছাত্ৰৰ এটা দলক আক্ৰমণ আন এটা দলৰ ৷ এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ভুক্তভোগীয়ে ৷ লগতে তেওঁলোকে অভিযোগ উত্থাপন কৰা অনুসৰি, বেনাৰ, পোষ্টাৰ লগাবলৈ যোৱা ছাত্ৰৰ দলটোক আক্ৰমণ কৰিছিল আছুৰ দ্বাৰা সমৰ্থিত আন এটা ছাত্ৰৰ দলে ৷

আজি জগন্নাথ বৰুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ নিৰ্বাচন

প্ৰায় 100 জনীয়া ছাত্ৰৰ দ্বাৰা গঠিত দলটোৰ আক্ৰমণৰ ফলত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় আন কেইবাগৰাকীও ছাত্ৰ ৷ আহত ছাত্ৰকেইজন মহাবিদ্যালয়খনৰে এটা আৱাসৰ আৱাসী বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে ৷ আছুৰ দ্বাৰা সমৰ্থিত দলটোৱে ৰ’ড, বেট, যাঠি আদিৰে আনটো দলক প্ৰহাৰ কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷

কেৱল এয়াই নহয়, আছু সমৰ্থিত ছাত্ৰৰ দলটোৱে নিৰ্বাচনৰ নামত মহাবিদ্যালয়খনৰ আন কেইবাগৰাকীও ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক মানসিকভাৱে অপদস্থ কৰা বুলিও জানিব পৰা গৈছে ৷ এই ঘটনাৰ পিছতে যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনে মহাবিদ্যালয়খনত আৰক্ষীৰ লগতে অৰ্ধ সামৰিক বাহিনীৰ জোৱানৰ এটা দল মোতায়েন কৰে ৷ সম্প্ৰতি মহাবিদ্যালয়খনত এনে সংঘাতৰ বাবে উত্তেজনা বিৰাজ কৰিছে ৷

