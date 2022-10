ইন্টাৰনেশ্যনেল ডেস্ক, 7 অক্টোবৰ: ভাৰতীয় মূলৰ জৈৱ চিকিৎসা বিজ্ঞানী মৈত্ৰেয়ী বৈৰাগকৰে আগশাৰীৰ বৈজ্ঞানিক আলোচনী ‘নেচাৰ ফৰ ডেভেলপিং এডভান্সড নিউৰ’টেকন’লজি ইউজিং আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স (AI)’ৰ (Nature for Developing Advanced Neurotechnology Using Artificial Intelligence)সন্মানীয় ‘ইন্সপাইৰিং উইমেন ইন চাইন্স এৱাৰ্ড’ৰ (Inspiring Woman in Science Award)বাবে নিৰ্বাচিত হৈছে ।

বৰ্তমান ইউনিভাৰ্চিটি অৱ কেলিফৰ্ণিয়া, ডেভিছ (UC Davis)ৰ পোষ্ট ডক্টৰেট পণ্ডিত মৈত্ৰেয়ী বৈৰাগকৰ বায়’মেডিকেল চাইন্টিষ্ট হৈছে অহা সপ্তাহত ঘোষণা কৰা হ’বলগীয়া এই সন্মানীয় বঁটাৰ বাবে মনোনীত হোৱা বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা ছয়গৰাকী প্ৰাৰম্ভিক কেৰিয়াৰৰ মহিলা গৱেষকৰ ভিতৰত এগৰাকী ।

Maitreyi Vairagkar Post doctoral scholar University of Californiaয়ে টুইট কৰি কয় যে, "এষ্টী ল'ডাৰৰ সৈতে অংশীদাৰিত্বৰে বৈজ্ঞানিক কৃতিত্ব শাখাত প্ৰকৃতি 'ইনস্পিৰেচনেল উইমেন অৱ চাইন্স' (Women in Science) বঁটাৰ বাবে নিৰ্বাচিত হোৱাত মই আনন্দিত হৈছো আৰু আন পাঁচগৰাকী অসাধাৰণ বিজ্ঞানীৰ এষ্টী ল’ডাৰৰ সৈতে অংশীদাৰিত্বৰে বৈজ্ঞানিক কৃতিত্ব শাখাত প্ৰকৃতি ‘বিজ্ঞানৰ প্ৰেৰণাদায়ক মহিলা’ ​​বঁটাৰ বাবে নিৰ্বাচিত হোৱাত মই সুখী ।

এগৰাকী স্নায়ুবিজ্ঞানী হিচাপে, বৈৰাগকাৰে মস্তিস্ক-কম্পিউটাৰৰ আন্তঃপৃষ্ঠ সৃষ্টি কৰি গুৰুতৰ মটৰ আৰু বাক অক্ষমতাই তেওঁলোকৰ মগজুৰ সংকেতৰ জৰিয়তে প্ৰত্যক্ষভাৱে যোগাযোগ কৰিবলৈ সক্ষম কৰে ।

এই যন্ত্ৰবোৰে মানুহ আৰু প্ৰযুক্তিৰ মাজৰ বাধাবোৰ অতিক্ৰম কৰে যাতে নিৰৱচ্ছিন্ন পাৰস্পৰিক ক্ৰিয়া-কলাপৰ সুবিধা হয় । তেওঁৰ গৱেষণাই বিভিন্ন স্নায়ুজনিত অৱস্থাত থকা লোকসকলৰ বাবে পুনৰ্বাসন আৰু সহায়ক যন্ত্ৰত স্নায়ু প্ৰযুক্তিৰ স্বাস্থ্যসেৱাৰ প্ৰয়োগৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে ।

ইয়াৰ পূৰ্বে মৈত্ৰেয়ী বৈৰাগকৰ বায়’মেডিকেল চাইন্টিষ্ট (Maitreyi Vairagkar Biomedical Scientist) ইম্পেৰিয়েল কলেজ লণ্ডনৰ(Imperial College London) পোষ্ট ডক্টৰেট গৱেষক আছিল । ইয়াৰ উপৰিও তেওঁ ৰিডিং বিশ্ববিদ্যালয়ৰ(University of Reading)পৰা চাইবাৰনেটিক্স আৰু এআই বিষয়ত PhD আৰু স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰিছে ।

