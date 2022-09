নেশ্যনেল ডেস্ক, 5 ছেপ্টেম্বৰ: এক অনন্য পদক্ষেপ হিচাবে বিজ্ঞান আৰু প্রযুক্তি বিভাগে লাডাখত (DST) ভাৰতৰ প্রথমটো ‘নাইট স্কাই অভয়াৰণ্য’ স্থাপনৰ বাবে আগবাঢ়িছে যিটো আগন্তুক তিনি মাহৰ ভিতৰত সম্পূর্ণ হ’ব(Night Sky Sanctuary Ladakh) ৷ চাংথাং বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যৰ অংশ হিচাপে প্ৰস্তাৱিত ডাৰ্ক স্কাই ৰিজাৰ্ভ লাডাখৰ হানলেত স্থাপন কৰা হ’ব(Changthang Wildlife Sanctuary, Hanle Ladakh) । ই ভাৰতত জ্যোতিৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰৰ ক্ষেত্ৰত (Astro tourism) বৃদ্ধি কৰিব আৰু অপটিকেল, ইনফ্ৰা-ৰেড আৰু গামা-ৰে টেলিস্কোপৰ বাবে বিশ্বৰ অন্যতম উচ্চ স্থান হ’ব (Optical telescopes world highest places) ।

কেন্দ্ৰীয় বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যা মন্ত্ৰী জিতেন্দ্ৰ সিঙে (Union Minister of State Science and Technology) কয় যে, বৈজ্ঞানিক পৰ্যবেক্ষণ আৰু প্ৰাকৃতিক আকাশৰ অৱস্থাৰ প্ৰতি গুৰুতৰ ভাবুকিস্বৰূপ নিশাৰ আকাশখনক অবাঞ্চিত পোহৰ প্ৰদূষণ আৰু আলোকসজ্জাৰ পৰা ৰক্ষা কৰাৰ দিশত সকলো অংশীদাৰে যৌথভাৱে কাম কৰিব । মন কৰিবলগীয়া যে হানলে প্ৰকল্পটোৰ বাবে সৰ্বোত্তম উপযোগী কাৰণ ই লাডাখৰ ঠাণ্ডা মৰুভূমি অঞ্চলত (Cold desert region of Ladakh)অৱস্থিত, যিকোনো ধৰণৰ মানুহৰ অশান্তিৰ পৰা আঁতৰত আৰু গোটেই বছৰটোৰ আকাশ পৰিষ্কাৰ আৰু শুকান বতৰৰ পৰিস্থিতি ।

মন্ত্ৰী জীতেন্দ্ৰ সিঙে (Jitendra Singh) জনোৱা মতে, শেহতীয়াকৈ কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল প্ৰশাসন, লাডাখ স্বায়ত্তশাসিত পাহাৰ উন্নয়ন পৰিষদ, লেহ আৰু ভাৰতীয় জ্যোতিৰ্পদাৰ্থ প্ৰতিষ্ঠানৰ মাজত ডাৰ্ক স্পেচ ৰিজাৰ্ভ (Dark Space Reserve) উৎক্ষেপণৰ বাবে এক ত্ৰিপাক্ষিক বুজাবুজি চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছে । তেওঁ লগতে কয় যে, এই স্থানত বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিৰ (Indian Institute of Astrophysics)হস্তক্ষেপৰ জৰিয়তে স্থানীয় পৰ্যটন আৰু অৰ্থনীতি বৃদ্ধি কৰাত সহায়ক হোৱাকৈ কাৰ্যকলাপ থাকিব ।

