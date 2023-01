চিটাৰা ডেস্ক, 28 জানুৱাৰী : বলীউডৰ কিং শ্বাহৰুখ খানৰ শেহতীয়া মুক্তি পাঠান বক্স অফিচত অপ্ৰতিৰোধ্য হিচাপে ধৰা দিছে । মুক্তি পোৱা দিনৰ অভিলেখ ভংগ কৰাৰ পিছত, শ্বাহৰুখৰ ছবিখনে ইৰ্ষণীয় অৰ্জনেৰে বক্স অফিচত তোলপাৰ লগাই আছে । সিদ্ধাৰ্থ আনন্দৰ দ্বাৰা পৰিচালিত, পাঠান ছবিখনে এক ঐতিহাসিক হিট হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে কিয়নো ই বিশ্বব্যাপী 300 কোটি টকাৰো অধিক মুঠ সংগ্ৰহ পঞ্জীয়ন কৰিছে ।

যদিও নিৰ্মাতাসকলে এতিয়াও নম্বৰ ভাগ বতৰা কৰিবলৈ বাকী আছে, বাণিজ্য বিশ্লেষক ৰমেশ বালাই শনিবাৰে ৰাতিপুৱা টুইট কৰিছিল যে পাঠানে বক্স অফিচত ৩০০ কোটি টকাৰ সীমা অতিক্ৰম কৰিছে। টুইটাৰৰ জৰিয়তে ৰমেশে লিখে এইদৰে, "#Pathaan crosses ₹ 300 Crs Gross at the WW Box office in 3 days.. 🔥"

আগতে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, পাঠানে ইয়াৰ দ্বিতীয় দিনটোত প্ৰথম দিনটোৰ সৰ্বাধিক মুকলিৰ ৰেকৰ্ড ভংগ কৰি অধিক ইতিহাস সৃষ্টি কৰিছে (Pathaan box office collection) ৷ মুক্তিৰ পৰা এতিয়ালৈকে পাঠানে কেইবাটাও অভিলেখ গঢ়িবলৈ সক্ষম হৈছে - প্ৰথম দিনটোত হিন্দী ফৰ্মেটত 55 কোটি টকা + ডাব কৰা ফৰ্মেটত 2 কোটি টকা - মুঠ 57 কোটি টকা অৰ্জন কৰে ছবিখনে ।

পাঠানৰ সফলতাই শ্বাহৰুখৰ কেৰিয়াৰত হাইলাইটেৰে পৰিপূৰ্ণ এটা নতুন অধ্যায় লিখিব । চলচ্চিত্ৰখনক SRK ৰ বিশাল প্ৰত্যাৱৰ্তন বুলি কোৱা হৈছে কিন্তু কিং খানে শুক্ৰবাৰে কৈছিল যে এজনে যি কাম আৰম্ভ কৰিছিল সেয়া শেষ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা ই এক প্ৰচেষ্টাহে মাথোন । এণ্ড্ৰিউ নিকলৰ ছবি গাট্টাকাৰ পৰা ইথান হকৰ সংলাপৰ উদ্ধৃতি দি বাদশ্বাহে কয় যে এইটো ঘূৰি অহাৰ বিষয়ে নহয় ।

"গাট্টাকা চিনেমা 'আই নেভাৰ চেভড এনিথিং ফৰ দ্য ছুইম বেক' । মই ভাবো জীৱনটো অলপ তেনেকুৱাই... আপুনি আপোনাৰ উভতি অহাৰ পৰিকল্পনা কৰিবলৈ ইয়ালৈ অহা নাই... U r meant to move forward. Don't come back" .. আপুনি যি আৰম্ভ কৰিছিল সেয়া শেষ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক । মাত্ৰ 57 বছৰীয়া এজন লোকৰ পৰামৰ্শ এইয়া," অভিনেতাজনে কয় । প্ৰশ্ন কৰা সংলাপটো হৈছে ত্যাগ নকৰাকৈ আগবাঢ়ি যোৱাৰ কথা, যিটো 2018 চনত মুখ্য চৰিত্ৰৰ পৰা চাৰি বছৰৰ বিৰতি লৈ এতিয়া শ্বাহৰুখে সেই কথা প্ৰমাণ কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক : Angoorlata Deka react on Pathaan: চিনেমা এখন চোৱা-নোচোৱাটো সম্পূৰ্ণ ব্যক্তিগত কথা: আঙুৰলতা