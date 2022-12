নিউজ ডেস্ক,২১ ডিচেম্বৰ : সকলো কামৰে কিছুমান লক্ষ্য থাকে । লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ এক সুন্দৰ বুজাবুজিৰ প্ৰয়োজন । বৰ্তমান সময়ত শ্বেয়াৰ বজাৰ নতুন শিখৰ উপনীত হৈছে আৰু ইয়াত সূতৰ হাৰো বৃদ্ধি পাইছে (Stock markets are reaching new highs)। বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে কিছুমান দেশত যিধৰণে মন্দাৱস্থাৰ প্ৰভাৱ পৰিছে তেনে প্ৰভাৱ ভাৰতত নপৰে (India will not come under much impact of recession)।

সেয়েহে, আপুনি বিত্তীয় পৰিকল্পনা কৰিবলৈ অধিক যত্ন ল'ব লাগে । কেৱল সুৰক্ষিত বিত্তীয় লক্ষ্য বিবেচনা কৰি আপুনি সঠিক বিনিয়োগ কৰিব পাৰে যি দীৰ্ঘ সময়লৈ আপোনাক অধিক লাভ প্ৰদান কৰিব পাৰে ।

শেহতীয়া পৰিসংখ্যা অনুসৰি, দীৰ্ঘম্যাদী বিনিয়োগ বাছনি কৰা সকলে মিউচুৱেল ফাণ্ডক বেছিকৈ পচন্দ কৰিছে । ইয়াত কিছুমান কাৰক আছে । বিত্তীয় পৰিকল্পনা আৰু বিনিয়োগ একে নহয় (Financial planning and investments are not same)। বিনিয়োগ হৈছে বিত্তীয় পৰিকল্পনাৰ এটা অংশ ।

আমাৰ জীৱনৰ বিভিন্ন পৰ্যায়ত প্ৰয়োজনীয় পুঁজি কেনেদৰে লাভ কৰিব পাৰি সেয়া এক কঠিন পৰিকল্পনা । এইটোৱে আমাক কেনে ধৰণৰ বিনিয়োগ বাছনি কৰিব লাগে তাক দেখুৱাই দিয়ে । ই হ্ৰস্ব-মধ্যম-দীৰ্ঘম্যাদী বিত্তীয় লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ সহায় কৰে ।

সঠিক পৰিকল্পনাৰ অভাৱৰ বাবে উপাৰ্জন, ব্যয়, বিনিয়োগ আদিৰ ওপৰত আমাৰ কোনো নিয়ন্ত্ৰণ নাথাকে । প্ৰথমে জীৱনৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিত্তীয় লক্ষ্যবোৰ চিনাক্ত কৰক (Identify important financial goals in life)। ঘৰ এটা ক্ৰয় কৰা, সন্তানৰ উচ্চ শিক্ষা, তেওঁলোকৰ বিবাহ আৰু আপোনাৰ অৱসৰৰ পৰিকল্পনা । লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা আৰু সেইবোৰৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় পৰিমাণ অনুমান কৰাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ । এই বিষয়বোৰ আগতীয়াকৈ বিবেচনা কৰিব লাগে । যাতে সময় আহিলেই আকাংক্ষিত বিত্তীয় সহায় লাভ কৰিব পাৰি ।

লক্ষ্যৰ প্ৰাথমিকতা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ । তাৎক্ষণিকভাৱে কি বিবেচনা কৰিব পাৰি আৰু কি এৰাই চলিব লাগে ? আপুনি আপোনাৰ বৰ্তমানৰ সম্পদ আৰু ভৱিষ্যতৰ বিনিয়োগৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি ইয়াৰ বিষয়ে ভাবিব পাৰে । সকলো লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্যৰে সময় একে নহয় ।

কিছুমানে ৩-৫ বছৰৰ ভিতৰত ঘৰ এটা কিনিবলৈ ভাবিব পাৰে । আন একাংশৰ বাবে, সন্তানৰ শিক্ষাৰ ব্যয় ১০-১৫ বছৰৰ পাছত আহিব পাৰে । অৱসৰৰ বাবে আৰু ৩০ বছৰ থাকিব পাৰে । হ্ৰস্বম্যাদী লক্ষ্যৰ বাবে দীৰ্ঘম্যাদী বিনিয়োগ নকৰাটো উচিত নহয় । উদাহৰণ স্বৰূপে, সন্তানৰ শিক্ষাৰ ব্যয়ৰ বাবে অৱসৰৰ বাবে বিনিয়োগ নকৰাটো এটা ভুল সিদ্ধান্ত ।

ইকুইটি হৈছে দীৰ্ঘম্যাদী বিনিয়োগ যি মুদ্ৰাস্ফীতিতকৈ অধিক লাভ প্ৰদান কৰে । এইবোৰ দীঘলীয়া সময়ৰ বাবে বাছনি কৰিব লাগে । ইকুইটি ফাণ্ডৰ জৰিয়তে শ্বেয়াৰত পোনপটীয়াকৈ বিনিয়োগ কৰা বা পৰোক্ষভাৱে বজাৰত বিনিয়োগ কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো একেই প্ৰযোজ্য হয় । হ্ৰস্ব আৰু মধ্যম্যাদী লক্ষ্যৰ বাবে, বেংকৰ ফিক্সড ডিপজিট, ডাকঘৰ সঞ্চয় আঁচনি, বণ্ড আৰু ঋণ আঁচনিৰ দৰে কম বিপদাশংকাপূৰ্ণ আঁচনি বাছনি কৰিব লাগে । বিনিয়োগ কৰোতে, নগদ, কৰ বোজা, ম্যাদ আদি বিবেচনা কৰক ।

লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ পাছত আৰু সেইবোৰক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়াৰ পাছত, কোনটো আঁচনিত কিমান বিনিয়োগ কৰিব লাগে চিন্তা কৰক । মুদ্ৰাস্ফীতিৰ সৈতে খৰছ হিচাপ কৰক । ধৰি লওক আপোনাৰ ছোৱালীৰ বিয়াৰ খৰছ এতিয়া ২৫ লাখ টকা । গড় মুদ্ৰাস্ফীতি ৫ শতাংশৰ সৈতে ২১ বছৰৰ পাছত ৭০ লাখ টকাৰ প্ৰয়োজন হ'ব । এই ব্যয় কেৱল কমেও ১২ শতাংশ ৰিটাৰ্ণ উপাৰ্জন কৰা আঁচনিত বিনিয়োগ কৰিহে বহন কৰিব পাৰি । প্ৰতিটো প্ৰয়োজনীয়তা এনেদৰে হিচাপ কৰিব লাগে (Calculate investment)।

শ্বেয়াৰ বজাৰৰ তাৰতম্য স্বাভাৱিক । দীৰ্ঘম্যাদী লক্ষ্যৰ বাবে ইকুইটি মিউচুৱেল ফাণ্ড বাছনি কৰোতে, হ্ৰস্বম্যাদী বিপদবোৰ উপেক্ষা কৰক । আপোনাক নিয়মীয়াকৈ বিনিয়োগ কৰিবলৈ বিত্তীয় অনুশাসনৰ প্ৰয়োজন । বিনিয়োগ কৰাৰ পূৰ্বে, প্ৰতিজন উপাৰ্জনকাৰীয়ে তেওঁলোকৰ বাৰ্ষিক উপাৰ্জনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি উপযুক্ত পৰিমাণৰ এটা পলিচি লোৱাটো অতি আৱশ্যক ।

