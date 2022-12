নিউজ ডেস্ক, ১৬ ডিচেম্বৰ : ক্ৰেডিট কাৰ্ডে আমাৰ জীৱন সহজ-সৰল কৰি তুলিছে (Credit cards have made our life easier)। কাৰ্ডবোৰে বিভিন্ন ধৰণৰ সুবিধা প্ৰদান কৰে । ক্ৰেডিট ক্ৰয় কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এটিএমৰ পৰা নগদ ধন উলিওৱা, ব্যক্তিগত ঋণ লাভ কৰালৈকে বহুতো সুবিধা দিয়ে (Credit card for cash withdrawals)। কিন্তু এই সকলোবোৰৰ বাবে ব্যয় কৰিব লাগে ।

আপুনি কেৱল তেতিয়ালৈকে লাভালাভ উপভোগ কৰিব পাৰিব যেতিয়ালৈকে ইয়াক সঠিকভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিব । আপোনাৰ ফালৰ পৰা যিকোনো ত্ৰুটিৰ ফলত বিত্তীয় ক্ষতি হ'ব । যিটোৱে আটাইতকৈ বেয়া পৰিস্থিতিত ঋণলৈ প্ৰসাৰিত হ'ব পাৰে । সেয়েহে কিছুমান লাভালাভ আৰু ত্ৰুটিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰো আহক (Benefits of credit card)।

নগদ ধনৰ অভাৱ হ'লে আমি সকলো উপলব্ধ উপায় অৱলম্বন কৰো । আমি বিভিন্ন সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিবলৈ ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ অধিক ব্যৱহাৰ কৰো কিয়নো ইয়াত নগদ ধনৰ প্ৰয়োজন নহয় । বহুতে পাৰ্চনেল ঋণ (Personal loan) ল'বলৈ ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰে । কিছুমানে আকৌ কোনো ধৰণৰ নথিপত্ৰ অবিহনে তেওঁলোকৰ ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ পৰা ঋণ লয় । খুব কম সংখ্যক লোকেই ক্ৰেডিট কাৰ্ডেৰে নগদ ধন উলিয়ায় ।

ক্ৰেডিট কোম্পানীবোৰে ভাল গ্ৰাহকসকলক বহুতো সুবিধা দিয়ে । আপোনাৰ ক্ৰেডিট স্ক'ৰ আৰু আপুনি কাৰ্ডখন ব্যৱহাৰ কৰাৰ পদ্ধতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি, কোম্পানীবোৰে পৰৱৰ্তী ঋণত অনুমোদন জনায় । কোম্পানীবোৰে গ্ৰাহকসকলক এই ঋণ অ'ফাৰবোৰৰ বিষয়ে অৱগত কৰে । প্ৰয়োজন হ'লে আপুনি এটা ক্লিকত ঋণ পাব ।

ইয়াৰ বাবে কোনো গেৰাণ্টিৰ প্ৰয়োজন নাই । ইয়াক নিৰ্দিষ্ট সূতৰ সৈতে এক নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ বাবে ল'ব পাৰি । বেংক আৰু বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা লোৱা ব্যক্তিগত ঋণৰ তুলনাত, ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ ঋণৰ সূত অলপ বেছি ।

কিছুমানে ক্ৰেডিট কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰাৰ পূৰ্বে গুৰুত্বপূৰ্ণ পইণ্টবোৰ পৰীক্ষা নকৰে । নগদ ধন লোৱা আৰু ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ জৰিয়তে ঋণ লোৱাটো বেলেগ বেলেগ । নগদ ধন উলিওৱাৰ ফলত আপোনাৰ ক্ৰেডিট লিমিটত প্ৰভাৱ পৰে (Cash withdrawals will affect credit limit)। ক্ৰেডিট কাৰ্ডেৰে ধন উলিওৱাৰ ফলত ৩৬-৪৮ শতাংশ সূত আৰোপ কৰা হয় । সম্পূৰ্ণ ধনখিনি অন্তিম পৰিশোধৰ দিনৰ ভিতৰত পৰিশোধ কৰিব লাগিব ।

ক্ৰেডিট কাৰ্ডে ৩৬ মাহলৈকে ইএমআইৰ সৈতে ঋণ পৰিশোধৰ সুবিধা আগবঢ়ায় (Credit companies extend many benefits)। সূতৰ হাৰ ১৬-১৮ শতাংশ হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে । তদুপৰি কাৰ্ডৰ লিমিটৰ সৈতে ইয়াৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই । ক্ৰেডিট কাৰ্ড লোৱাৰ সময়ত আপুনি দিয়া নথিপত্ৰ আৰু অন্যান্য প্ৰমাণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি কাৰ্ডখনত ব্যক্তিগত ঋণ দিয়া হয় । সেয়েহে, অতিৰিক্ত নথিপত্ৰ প্ৰদান কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই । সেয়েহে, ইয়াক সহজে ঋণ লাভ কৰাৰ এটা উপায় বুলি ক'ব পাৰি ।

পূৰ্বে উল্লেখ কৰাৰ দৰে, কোম্পানীবোৰে পূৰ্ব-অনুমোদিত ঋণ আগবঢ়ায় । ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ ব্যৱহাৰ আৰু বিল পৰিশোধৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি ঋণটো আগতীয়াকৈ অনুমোদিত হ'ব । যদি আপুনি ক্ৰেডিট কাৰ্ড একাউণ্টৰ বিৱৰণ অনলাইনত পৰীক্ষা কৰে তেন্তে আপুনি সেই বিষয়ে জানিব ।

কোম্পানীবোৰে এছএমএছ আৰু ইমেইলযোগেও সেই কথা জনায় । যেতিয়া আপোনাক প্ৰয়োজন হয় আপুনি সেই ঋণ মুহূৰ্ততে পাব পাৰে । তেওঁলোকে সূত, ম্যাদ আৰু ইএমআই পৰিমাণৰ বিৱৰণ দিয়ে । এই কিস্তিবোৰ আপোনাৰ ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ বিলৰ সৈতে পৰিশোধ কৰিব লাগিব ।

অনলাইন ব্যৱহাৰে ইয়াক সৰল কৰি তোলে । ঋণ পৰিশোধৰ ম্যাদ কাৰ্ড ব্যৱহাৰকাৰীয়ে নিৰ্ণয় কৰিব পাৰে । ঋণৰ ম্যাদ ৬ মাহৰ পৰা ৩৬ মাহলৈ । কিছুমান কাৰ্ড কোম্পানীয়ে ৫ বছৰলৈকে সময় ৰখাৰ অনুমতি দিয়ে ।

এতিয়া প্ৰশ্নটো হৈছে যে ক্ৰেডিট কাৰ্ড ঋণ লোৱাটো ভাল নেকি । ইয়াক কেৱল তেতিয়াহে ব্যৱহাৰ কৰিব যেতিয়া অতি প্ৰয়োজন হয় । ক্ৰেডিট কাৰ্ড ঋণৰ বাবে বেছি সূত দিব লাগে । মুঠ ইএমআই আমাৰ উপাৰ্জনৰ ৪০ শতাংশ অতিক্ৰম কৰিব নালাগে । যদি কাৰ্ডৰ বিল সময়মতে পৰিশোধ কৰা নহয়, ক্ৰেডিট ইতিহাস (Credit history) আৰু ক্ৰেডিট স্ক'ৰটো প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ।

