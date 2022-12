শীতকালত শুকান ছালৰ সমস্যা বেছি হয়(Tips for you dry skin and dandruff problem)। অতি ঠাণ্ডাৰ বাবে ছালখন সোনকালে শুকাই যায় । ইয়াৰ ফলত ছালখন ৰুক্ষ হৈ পৰে । মুখৰ সৌন্দৰ্যৰ ক্ষতি হয়(dry skin and dandruff problem during winter)। এই সমস্যা বৃদ্ধ লোকৰ ক্ষেত্ৰত বেছিকৈ দেখা যায় । ইয়াৰ লগতে চুলিবোৰো শুকান হৈ পৰে(dry skin and dandruff problem)। উফিৰ সমস্যাও বৃদ্ধি পায় । কিন্তু বিশেষজ্ঞসকলে শীতকালত শুকান ছাল আৰু উফিৰ সমস্যা দূৰ কৰিবলৈ কিছু টিপচ্ আৰু পৰামৰ্শ আগঢ়াইছে । সেইসমূহ হৈছে এনেধৰণৰ...

ঠাণ্ডাৰ বাবে অধিক সময় ৰ’দত থকাটো ভাল নহয়(How to cure dry skin and dandruff problems) । ইয়াৰ ফলত সূৰ্যৰ ৰশ্মিৰ পৰা হ'ব পৰা এলাৰ্জীয়ে দেখা দিব পাৰে ।

স্নান কৰাৰ বাবে গৰম আৰু ঠাণ্ডা পানী ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে । কেৱল কুহুমীয়া পানীৰেহে স্নান কৰিব লাগে ।

কেৱল শীতকাল বুলিয়েই ছানস্ক্ৰীণ ব্যৱহাৰ কৰা বন্ধ নকৰিব ।

মইশ্ব’ৰাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰিলে ভাল । মুখমণ্ডল ধুই টাৱেলেৰে মচি লোৱাৰ পিছত ছালখন অলপ আৰ্দ্ৰ হ’লে মইশ্ব’ৰাইজাৰ লগালে ভাল ফলাফল পোৱা যাব ।

ঠাণ্ডা আৰু অত্যধিক গৰমৰ পৰা ছালখন ঢাকিব পৰা কাপোৰ ব্যৱহাৰ কৰাটো ভাল ।

ছালত যিকোনো চাবোন ব্যৱহাৰ কৰাটো উচিত নহয় । ইয়াৰ পৰিবৰ্তে গ্লিচাৰিন চাবোন ব্যৱহাৰ কৰিলে ভাল ।

ছালখন বেছি শুকান হ’লে অলপ গোটা মইশ্ব’ৰাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে ।

শৰীৰৰ পানীলগা হ’লেও ছাল শুকান হৈ পৰে । এনে ক্ষেত্ৰত ৰসৰ দৰে তৰল পদাৰ্থ খালে ভাল ।

শীতকালত চেলিচিলিক এচিড আৰু গ্লাইকলিক এচিড নোহোৱাকৈ ফেচ ৱাছ ব্যৱহাৰ কৰাটো ভাল ।

ধূমপানে ছালখন শুকান কৰে । কিন্তু এই বেয়া অভ্যাস এৰাই চলাটোৱে ভাল ।

অতিমাত্ৰা মানসিক চাপ নল'ব ।

পানী বেছিকৈ খালে ভাল ।

চুলিৰ যত্নৰ টিপছ:

শীতকালত সন্মুখীন হোৱা অন্যতম সমস্যা হৈছে উফি । কিন্তু মূৰটো গৰম পানীৰে গা ধোৱাই ভাল । বেছি ঘনীভূত নোহোৱা মইশ্ব’ৰাইজিং চেম্পু ব্যৱহাৰ কৰিলে এই সমস্যাৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰি(extreme dandruff treatment) । যদি এতিয়াও আপুনি এই সমস্যাত ভুগি আছে তেন্তে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰাটো উচিত ।