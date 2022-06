নিউজ ডেস্ক, ২৮ জুন : পুৰী ৰথযাত্ৰাৰ (Puri Rath Yatra) সময়ত তীৰ্থযাত্ৰীসকলৰ সুচল ভ্ৰমণ আৰু সুবিধাৰ বাবে ৰে'ল মন্ত্ৰালয়ে (Ministry of Railways) পুৰীলৈ অহা-যোৱা কৰা ২০৫ খন বিশেষ ৰে'ল চলাবলৈ পৰিকল্পনা কৰিছে । উল্লেখ্য, কোভিড-19 প্ৰটোকলৰ (Covid 19 protocols) বাবে যোৱা দুবছৰৰ পৰা তীৰ্থযাত্ৰী অবিহনে ৰথ যাত্ৰা আয়োজন কৰা হৈছিল । সেয়ে ৰে'লৱেই আশা কৰিছে যে এই বছৰ পুৰীত আৰু অধিক তীৰ্থযাত্ৰীৰ সমাবেশ ঘটিব । ইয়াৰ উপৰি ইষ্ট-ক'ষ্ট ৰে'লৱেই তীৰ্থযাত্ৰীসকলক সংৰক্ষিত শ্ৰেণীৰ থকা-খোৱাৰ সুবিধা ৰখাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে (East Coast Railway taken necessary steps to pilgrims) । চুবুৰীয়া ৰাজ্যসমূহৰ পৰা বিশেষ ৰে'লৰ উপৰি (Special trains for Puri Rath Yatra) ইয়াৰ কৰ্মক্ষেত্ৰৰ পৰা পুৰী অভিমুখী বা পুৰীৰ পৰা যোৱা ৰে'লসমূহৰ ক্ষেত্ৰতো এই সুবিধা উপলব্ধ হ'ব ।

02837/002838 শালিমাৰ-পুৰী-শালিমাৰ ৰথযাত্ৰা বিশেষ এক্সপ্ৰেছ (Shalimar-Puri-Shalimar Rath Yatra Special Express) শালিমাৰৰ পৰা 29 জুনত 12.45 বজাত ৰাওনা হ'ব আৰু একেদিনাই 10.30 বজাত পুৰীত উপস্থিত হ'ব । ওভতনি যাত্ৰাত পুৰী এৰিব 30 জুনৰ 5.30 বজাত । এই ৰে'লখনত দুটা এচি চেয়াৰ কাৰ, 12টা দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ চেয়াৰ কাৰ, দুটা দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ আসন আৰু দুটা গাৰ্ড তথা দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ বহা দবা আছে ।

08907/08908 বিশাখাপট্টনম-পুৰী-বিশাখাপট্টনম ৰথযাত্ৰা বিশেষ ৰে'ল (Visakhapatnam-Puri- Visakhapatnam Rath Yatra Special train) বিশাখাপট্টনমৰ পৰা 30 জুনত 2.30 বজাত ৰাওনা হ'ব আৰু 1 জুলাইৰ 1.15 বজাত পুৰীত উপস্থিত হ'ব । আনহাতে, ই 1 জুলাইৰ 11.15 বজাত পুৰী এৰিব । এই ৰেলখনত এটা এচি-3 টায়াৰ, ছয়টা শ্লীপাৰ শ্ৰেণী, তিনিটা সাধাৰণ দ্বিতীয় শ্ৰেণী আৰু দুটা গাৰ্ড তথা দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ বহা দবা আছে । এই ৰে'লখনে খুৰ্দা ৰোড ষ্টেচনক বাইপাছ হিচাবে যাব ।

08911/08912 জুনাগড় ৰোড-পুৰী-জুনাগড় ৰোড ৰথযাত্ৰা বিশেষ এক্সপ্ৰেছ (Junagarh Road-Puri-Junagarh Road Rath Yatra Special Express) ভায়া চম্বলপুৰ আৰু তালচেৰ ৰোড হৈ 30 জুনৰ 11.00 বজাত জুনাগড় ৰোডৰ পৰা ৰাওনা হ'ব । আনহাতে, ৰে'লখনে 1 জুলাইৰ মাজনিশা 12.15 বজাত পুৰীৰ পৰা ওলাই যাব । ইয়াত এটা এচি-2 টায়াৰ, ফাইভ এচি-3 টায়াৰ, 9 শ্লীপাৰ শ্ৰেণী, চাৰিটা দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ আসন আৰু 2 গাৰ্ড তথা লাগেজ ভেন থাকিব ।

08418/08417 গুনুপুৰ-পুৰী-গুণুপুৰ ৰথযাত্ৰা বিশেষ এক্সপ্ৰেছ (Gunupur-Puri-Gunupur Rath Yatra Special Express) গুনুপুৰৰ পৰা 30 জুনৰ 11.30 বজাত ৰাওনা হ'ব আৰু পুৰীৰ পৰা 2 জুলাইৰ নিশা 1.45 বজাত তাৰ পৰা উভতিব । এই ৰে'লখনত এটা এচি-3 টায়াৰ, 6 টা শ্লীপাৰ শ্ৰেণীৰ দবা আৰু 3টা দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ আসন আৰু 2 গাৰ্ড তথা লাগেজ ভেন আছে । এই ৰে'লখনে খুৰ্দা ৰোডক বাইপাছ কৰিব ।

08909/08910 জগদলপুৰ-পুৰী-জগদলপুৰ ৰথযাত্ৰা বিশেষ (Jagadalpur-Puri-Jagadalpur Rath Yatra Special) ভায়া ৰায়গদা আৰু বিজয়নগৰম হৈ 30 জুনত 6.30 বজাত জগদলপুৰ এৰিব । আনহাতে, ৰে'লখনে 1 জুলাইৰ নিশা 12.05 বজাত পুৰী এৰিব । এই ৰে'লখনত 1টা এচি-3 টায়াৰ, 9টা শ্লীপাৰ ক্লাছ, 4টা দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ আসন আৰু 2 গাৰ্ড তথা লাগেজ ভেন আছে । ৰে'লখনে খুৰ্দা ৰোডক বাইপাছ কৰিব ।

02891/02810 ভুৱনেশ্বৰ-পুৰী-ভুৱনেশ্বৰ ৰথযাত্ৰা বিশেষ (Bhubaneswar-Puri- Bhubaneswar Rath Yatra Special) 10.05 বজাত ভুৱনেশ্বৰৰ পৰা ৰাওনা হ'ব আৰু 1ৰ পৰা 11 জুলাইৰ ভিতৰত 3.10 বজাত পুৰী এৰিব । 08931/08932 চম্বলপুৰ-পুৰী-চম্বলপুৰ ৰথ যাত্ৰা বিশেষ (Sambalpur-Puri-Sambalpur Rath Yatra Special) ভায়া নৰাজ মাৰ্থাপুৰ আৰু তালচেৰ ৰোড হৈ 30 জুন তাৰিখে 9.30 বজাত চম্বলপুৰৰ পৰা ৰাওনা হ'ব আৰু 1 জুলাইত 8.25 বজাত পুৰী এৰিব । এই ৰে'লখনত 1টা এচি-3 টায়াৰ, 2টা শ্লীপাৰ ক্লাছ, 10টা দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ আসন আছে ।

ইয়াৰ উপৰি, ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা 10 যোৰা ৰে'ল (20টা যাত্ৰা) পুৰী অভিমুখে চলিব আৰু পুৰীৰ পৰা আহিব । গুণ্ডিচা যাত্ৰাৰ (Gundicha Yatra) বিশেষ ৰে'লসমূহ পাৰাদীপ, কটক, মহিপুৰ, ব্ৰহ্মপুৰ, ভদ্ৰক, খুৰ্দা ৰোড, কেওনঝাৰ ৰোডৰ পৰা পুৰী অভিমুখে চলিব । একেদৰে, সন্ধ্যা দৰ্শনত (Sandhya Darshan), অৰ্থাৎ 8 জুলাইত 7 যোৰ (মাহীপুৰৰ পৰা 3 যোৰ আৰু খুৰ্দা ৰোডৰ পৰা 4 যোৰ) বিশেষ ৰে'ল পুৰী অভিমুখে চলিব আৰু তাৰ পৰা আহিব (Special Trains towards Puri and vice versa)।

লগতে 08933/08934 বিশাখাপট্টনম-পুৰী-বিশাখাপট্টনম বিশেষ ৰে'ল (Visakhapatnam-Puri-Visakhapatnam Special) 8 জুলাই তাৰিখে 2.30 বজাত বিশাখাপট্টনমৰ পৰা পুৰী অভিমুখে ৰাওনা হ'ব । ৰে'লখন পুৰীৰ পৰা বিশাখাপট্টনম অভিমুখে ৰাওনা হ'ব 9 জুলাইত 8.25 বজাত । 08937/08938 জুনাগড় ৰোড-পুৰী-জুনাগড় ৰোড বিশেষ ৰে'ল (Junagarh Road-Puri-Junagarh Road Special) 8 জুলাই তাৰিখে 11.00 বজাত জুনাগড় ৰোডৰ পৰা পুৰী অভিমুখে ৰাওনা হ'ব আৰু ৰে'লখনে পুৰীৰ পৰা 9 জুলাইত 7 বজাত জুনাগড় ৰোড অভিমুখে ৰাওনা হ'ব ।

08945/08946 চম্বলপুৰ-পুৰী-চম্বলপুৰ বিশেষ ৰে'ল (Sambalpur-Puri- Sambalpur Special) 8 জুলাইত 9.30 বজাত চম্বলপুৰৰ পৰা পুৰী অভিমুখে ৰাওনা হ'ব । ওভতনি দিশত ৰে'লখনে পুৰীৰ পৰা 9 জুলাইত 11.15 বজাত চম্বলপুৰঅভিমুখে ৰাওনা হ'ব । 08941/08942 গুণুপুৰ-পুৰী-গুনুপুৰ বিশেষ ৰে'n (Gunupur-Puri-Gunupur Special) 9 জুলাই তাৰিখে 3.15 বজাত পুৰী অভিমুখে গুনুপুৰ এৰিব । আনহাতে, ৰে'লখনে পুৰীৰ পৰা 9 তাৰিখে 8.40 বজাত গুনুপুৰ অভিমুখে ৰাওনা হ'ব।

বাহুদা যাত্ৰাত (Bahuda Yatra), অৰ্থাৎ 9 জুলাই তাৰিখে; পাৰাদীপ, মহিপুৰ, কটক, ব্ৰহ্মপুৰ, ভদ্ৰক, খুৰ্দা ৰোড, কেওনঝাৰগড়ৰ পৰা ১০ যোৰা বিশেষ ৰে'ল পুৰী অভিমুখে চলিব আৰু তাৰ পৰা উভতিব । সুনবেশ দিৱসত (Sunavesha Day), অৰ্থাৎ 10 জুলাই তাৰিখে; পাৰাদীপ, মহিপুৰ, কটক, ব্ৰহ্মপুৰ, ভদ্ৰক, খুৰ্দা ৰোড, কেওনঝাৰগড়ৰ পৰা ১১ যোৰা বিশেষ ৰে'ল পুৰী অভিমুখে চলিব আৰু তাৰ পৰা আহিব ।

08971/08972 জুনাগড় ৰোড-পুৰী-জুনাগড় ৰোড বিশেষ ৰে'ল (Junagarh Road-Puri-Junagarh Road Special) 10 জুলাই তাৰিখে 5.30 বজাত জুনাগড় ৰোডৰ পৰা পুৰী অভিমুখে ৰাওনা হ'ব । এই ৰে'লখনে পুৰীৰ পৰা 10 জুলাইৰ মাজনিশা 12.15 বজাত জুনাগড় ৰোড অভিমুখে ৰাওনা হ'ব । 08957/08958 গুনুপুৰ-পুৰী-গুনুপুৰ বিশেষ ৰে'ল (Gunupur-Puri-Gunupur Special) 10 জুলাই তাৰিখে 4.30 বজাত গুনুপুৰৰ পৰা পুৰী অভিমুখে ৰাওনা হ'ব । ৰে'লখনে পুৰীৰ পৰা 10 জুলাইত গুনুপুৰ অভিমুখে 8 বজাত ৰাওনা হ'ব ।

08979/08980 চম্বলপুৰ-পুৰী-চম্বলপুৰ বিশেষ ৰে'ল (Sambalpur-Puri- Sambalpur Special) চম্বলপুৰৰ পৰা 10 জুলাইত 8.00 বজাত পুৰী অভিমুখে ৰাওনা হ'ব । উভতি অহাৰ দিশত এই ৰে'লখনে পুৰীৰ পৰা 11 জুলাইত 2.00 বজাত চম্বলপুৰঅভিমুখে ৰাওনা হ'ব । 08975/08976 বিশাখাপট্টনম-পুৰী-বিশাখাপট্টনম বিশেষ ৰে'ল (Visakhapatnam-Puri-Visakhapatnam Special) বিশাখাপট্টনমৰ পৰা 10 জুলাইত 6.30 বজাত পুৰী অভিমুখে ৰাওনা হ'ব । আনহাতে, ৰে'লখনে পুৰীৰ পৰা 11 জুলাইত 1.00 বজাত বিশাখাপট্টনম অভিমুখে ৰাওনা হ'ব ।

সুনবেশৰ (Sunavesha) পিছদিনা, অৰ্থাৎ 11 জুলাইত; ৬ বিশেষ ৰে'ল পুৰীৰ পৰা গুনুপুৰ, ৰায়গদা, ভদ্ৰক, বিশাখাপট্টনম, কেন্দুঝাৰগড় আৰু মহিপুৰ অভিমুখে ৰাওনা হ'ব আৰু কেওনঝাৰগড়ৰ পৰা পুৰীলৈ এখন বিশেষ ৰে'ল চলিব । 08983 পুৰী-চম্বলপুৰ বিশেষ ৰে'ল (Puri-Sambalpur Special) 11 জুলাই তাৰিখে 12.00 বজাত পুৰীৰ পৰা চম্বলপুৰ অভিমুখে ৰাওনা হ'ব । খুৰ্দা ৰোড আৰু পুৰীৰ মাজত তিনিযোৰ ৰে'ল চলাচল কৰিব আৰু মহিপুৰ আৰু পুৰীৰ মাজত দুযোৰ ৰে'ল 2 জুলাইৰ পৰা 7 জুলাইলৈ চলিব । ইয়াৰ উপৰি যাত্ৰী/ভক্তসকলৰ দাবীৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই সময়ছোৱাত অতিৰিক্ত বিশেষ ৰে'ল চলাবলৈও পৰিকল্পনা কৰা হৈছে ।

