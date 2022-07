নিউজ ডেস্ক, ২৫ জুলাই : 'জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণ' অভিযানৰ নেতৃত্ব দি থকা অভিনেতাৰ পৰা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ নেতা হোৱা ৰবি কিষাণে (population control campaign spearheading Ravi Kishan) বিৰোধী দলসমূহৰ হুলস্থূলৰ বাবে লোকসভাত জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণৰ ওপৰত ব্যক্তিগত সদস্য বিধেয়ক উত্থাপন কৰিবলৈ অসমৰ্থ হয় (Private Members Bill on population control) । তাৰ পিছতে ৰবি কিষাণ বিধেয়কখনৰ বাবে ছ'চিয়েল মিডিয়া ব্যৱহাৰকাৰী আৰু ট্ৰ'লাৰসকলৰ দ্বাৰা আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হ'বলগা হয় (Ravi Kishan trolled by social media users) ।

কিয়নো ৰবি কিষাণ নিজে তিনিজনী কন্যা আৰু এজন পুত্ৰকে ধৰি চাৰিটা সন্তানৰ পিতৃ । সেয়ে তেওঁৰ নৈতিকতাৰ ওপৰত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি ছ'চিয়েল মিডিয়াত ট্ৰ'লাৰ সন্মুখীন হয় । আহাতে, এই সন্দৰ্ভত ৰাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ যোগেশ মিশ্ৰই কয়, "ৰাজনীতিত নৈতিকতা আৰু নীতিৰ কোনো স্থান নাই । কিয়নো ৰাজনীতিবিদসকলে মুকলিকৈয়ে দুৰ্নীতি আৰু দলত্যাগত লিপ্ত হয় (Unable to move population control in Lok Sabha) ।"

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণ বিধেয়কলৈ গৈ, 2019 চনত বিজেপি সাংসদ ৰাকেশ সিনহাই এখন ব্যক্তিগত সদস্য বিধেয়ক আনিছিল (private member bill brought by BJP MP Rakesh Sinha) । প্ৰস্তাৱিত বিধেয়কখনৰ উদ্দেশ্য আছিল দম্পতীসকলক দুটাতকৈ অধিক সন্তান জন্ম দিয়াৰ পৰা বিৰত ৰখা । ইয়াত কোৱা হৈছে যে দুটাতকৈ অধিক সন্তান নীতি থকা দম্পতীসকলক চৰকাৰৰ দ্বাৰা প্ৰদান কৰা বিভিন্ন সুবিধা আৰু সামগ্ৰীৰ ওপৰত চৰকাৰী চাকৰি আৰু ৰাজসাহায্যৰ বাবে অযোগ্য কৰা হ'ব ।

অৱশ্যে, বিজেপি সাংসদ ৰাকেশ সিনহাই শনিবাৰে ইটিভি ভাৰতক জনায় (BJP MP Rakesh Sinha on Saturday told ETV) যে তেওঁ ৰাজ্যসভালৈ অনা বিধেয়কখন প্ৰত্যাহাৰ কৰিব লাগিব । কিয়নো চৰকাৰে ইয়াক সংসদত স্পষ্টভাৱে অস্বীকাৰ কৰিছে । কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নটো হ'ল, যিখন সংসদৰ জৰিয়তে এই আইন প্ৰস্তুত কৰা হৈছে, তেওঁলোকৰ নিজৰ পৰিয়াল দুটা সন্তানৰ মাজত সীমিত ৰাখিছেনে নাই । লোকসভাৰ ৱেবছাইটত সাংসদসকলৰ পৰিয়ালৰ বিষয়ে ইটিভি ভাৰতে পোৱা তথ্যই এক অন্য ছবিহে কিন্তু দেখুৱায় ।

লোকসভাৰ ৱেবছাইটত প্ৰকাশিত তথ্য অনুসৰি, মুঠ ৫৪৩ জন লোকসভা সদস্যৰ ভিতৰত ৩০৩ জন বিজেপি, কংগ্ৰেছৰ ৫৩ জন, ডিএমকেৰ ২৪ জন, তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ ২৩ জন, ৱাইএছআৰ কংগ্ৰেছৰ ২২ জন, শিৱসেনাৰ ১৯ জন, জেডি (ইউ)ৰ ১৬ জন, বিজেডিৰ ১২ জন, বিএছপিৰ ১০ জন আৰু বাকীখিনি অন্যান্য । এই 543 জন সদস্যৰ ভিতৰত আকৌ 171 জন সদস্যৰ 2 টাতকৈ অধিক সন্তান আছে । ইয়াৰে ভিতৰত বিজেপিৰ 107 জন, কংগ্ৰেছৰ 10 জন, জেডি(ইউ)ৰ 9 জন, ডিএমকেৰ 6 জন আৰু বাকীখিনি অন্যান্য 25 টা ৰাজনৈতিক দলৰ ।

আমোদজনকভাৱে, বিজেপিৰ 39 জন সাংসদ আছে, যাৰ চাৰি বা ততোধিক সন্তান আছে (39 MPs from BJP have four or more children) । আনহাতে, বাকী ৰাজনৈতিক দলবোৰৰ পৰা এনে প্ৰায় 25 জন সাংসদ আছে । এআইইউডিএফৰ সাংসদ মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল (AIUDF MP Maulana Badruddin Ajmal), আপনা দল (এছ)ৰ পাকৌৰী লাল, আৰু জেডি(ইউ)ৰ দিলাশ্বৰ কামাইটকে ধৰি ৩ জন সাংসদ আছে যাৰ ৭ টা সন্তান আছে আৰু এজন সাংসদৰ ৬ টা সন্তান আছে । এনে পৰিস্থিতিত, 3 বা 4 টাতকৈ অধিক সন্তান থকা সাংসদসকলে বিধেয়কখনত সন্মতি দিব পাৰিবনে । এয়া এক কোটিটকীয়া প্ৰশ্ন ।

এই বিষয়ত নিজৰ মতামত প্ৰকাশ কৰি জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিনোদ অগ্নিহোত্ৰীয়ে (senior journalist Vinod Agnihotri) কয় যে চৰকাৰে প্ৰকৃততে এই বিধেয়কসমূহৰ জৰিয়তে সংসদ আৰু দেশৰ মনোভাব অনুমান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে । লগতে এটা চিন্তাধাৰা আছে যে এই বিষয়ত বিতৰ্ক আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে মেৰুকৰণ তৎক্ষণাত ঘটিব আৰু বিজেপি কোনোবা নহয় কোনোবা প্ৰকাৰে লাভান্বিত হ'ব ।

নৈতিক বৈধতাৰ প্ৰশ্নত জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক আৰু ৰাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ যোগেশ মিশ্ৰই (senior journalist and political expert Yogesh Mishra) মত প্ৰকাশ কৰে যে ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰত 'বৈধতা' শব্দটোৰ কোনো প্ৰকৃত স্থান নাই । "আমি মুকলিকৈ দলত্যাগ কৰা দেখি আহিছোঁ । দুৰ্নীতিৰ গোচৰত ধৰা পৰাৰ পাছতো মন্ত্ৰীসকলে তেওঁলোকৰ কাৰ্যালয়ত অধিষ্ঠিত হৈ আছে । সেয়েহে ৰাজনীতিত নৈতিকতা আৰু নীতিৰ কোনো প্ৰকৃত স্থান নাই (Space of morality and principle in politics) ।"

"অৱশ্যে, 'জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণ নীতি'ৰ (Population Control Policy) ক্ষেত্ৰত, কোনে বিধেয়কখন আনিছে সেই বিষয়েও আত্মসমীক্ষা কৰিব পাৰি । কিয়নো সেইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় । এই বিষয়টোৱে ৰাজনৈতিক বিতৰ্ক ৰক্ষা কৰেনে নকৰে, কেৱল সময়হে সিদ্ধান্ত ল'ব । কিন্তু সংসদৰ দুয়োখন সদনতে বিজেপিৰ সংসদীয় সংখ্যাগৰিষ্ঠতাক উপেক্ষা কৰিব নোৱাৰি ।" এইখিনিতে মন কৰিবলগীয়া যে দুই সন্তানৰ নীতি প্ৰায় তিনি ডজনবাৰ সংসদত উত্থাপন কৰা হৈছে, কিন্তু দুয়োখন সদনৰ পৰা সন্মতি লাভ কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে ।

আনহাতে, এইটো মন কৰিবলগীয়া যে ৰাজ্যিক স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী ভাৰতী প্ৰবীণ পাৱাৰে (Minister of State for Health Bharati Pravin Pawar) মঙলবাৰে ৰাজ্যসভাত কয় যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে কোনো আইনী ব্যৱস্থা ৰখাৰ কথা বিবেচনা কৰা নাই । পাৱাৰে কয় যে ৰাষ্ট্ৰীয় পাৰিবাৰিক স্বাস্থ্য জৰীপ-5 অনুসৰি (National Family Health Survey 5), 2019-21 বৰ্ষত মুঠ উৰ্বৰতা হাৰ (Total fertility Rate) 2.0 লৈ হ্ৰাস পাইছে, যিটো প্ৰতিস্থাপন স্তৰৰ তলত আছে ।

উল্লেখ্য, উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথ (UP CM Yogi Adityanath), কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী গিৰিৰাজ সিং আৰু গেৰুৱা দল তথা হিন্দুত্ববাদী গোটৰ আন বহুতো নেতা আছে যিসকলে দেশত বৰ্ধিত জনসংখ্যা বৃদ্ধি ৰোধ কৰিবলৈ আইন প্ৰৱৰ্তনৰ দাবী কৰি আহিছে ।

