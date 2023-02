স্মাৰ্টফোন প্ৰেমীৰ মাজত শিশুৰ সংখ্যা বেছি আৰু শাৰীৰিক কাৰ্যকলাপৰ বাবে পুনৰ সক্ৰিয় কৰাটো অভিভাৱকৰ বাবে এক কামত পৰিণত হৈছে । ব্যস্ত জীৱনত সময়ৰ অভাৱৰ বাবে বেছিভাগ পিতৃ-মাতৃয়ে সন্তানক সময় দিব পৰা নাই (Personality Development)। ইয়াৰ ক্ষতি তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত আৰু ব্যক্তিত্ব দুয়োটাৰে বাবে । সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশিত এক বাতৰিত শিশু মনোবিজ্ঞানীগৰাকীয়ে পিতৃ-মাতৃৰ আগত শিশুসকলৰ কাৰ্যকলাপৰ বিষয়ে বহু কথাই কৈছে (Building Confidence in Kids)।

বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে, অভিভাৱকসকলে শাৰীৰিক কাৰ্যকলাপৰ বাবে ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰা উচিত কাৰণ অত্যধিক মানসিক চাপে শিশুৰ মানসিক চাপৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি কৰিব পাৰে (how to build self-confidence in a child)। আহক আমি আপোনাক সেই কামবোৰৰ বিষয়ে জনাম, যাৰ দ্বাৰা আপুনি আপোনাৰ শিশুটিৰ ৰুটিন উন্নত কৰিব পাৰে আৰু লগতে তেওঁলোকৰ ব্যক্তিত্বও উন্নত কৰিব পাৰে (What activities help build a child's confidence?)।

শিশুটিক নেতৃত্ব ল'বলৈ দিয়ক

ল’ৰা-ছোৱালীৰ সৈতে খেলাৰ সময়ত তেওঁলোকক অনুভৱ কৰায় যে, তেওঁলোকে খেলখনৰ নেতৃত্ব দিছে (Kids Mental Health)। বাৰে বাৰে লিডাৰ হিচাপে অনুভৱ কৰালে শিশুটিৰ আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাব আৰু স্কুলতো তেওঁ প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰিব । শিশুৰ সৈতে জড়িততা বৃদ্ধি পায়, লগতে তেওঁলোকৰ শুনিব পৰা ক্ষমতাত ইতিবাচক পৰিৱৰ্তনও দেখা যায় । এই সৰু পদক্ষেপে শিশুৰ ভাষা আৰু আদান-প্ৰদানৰ দক্ষতা বৃদ্ধি কৰিব (Personality Development Ideas)।

মিক্সিং গেম

প্ৰতিবাৰ একেটা খেল খেলাৰ পৰিৱৰ্তে মাজত নতুন ধৰণৰ খেল আৰম্ভ কৰক। যদি শিশুৰ মনটো অধিক ডিজিটেল প্লেটফৰ্মত থাকে, তেন্তে এনেধৰণৰ কাম-কাজ বিচাৰিব, য’ত মজাৰ লগতে জ্ঞান আহৰণ কৰিব পৰা যায় (How do you build a child's confidence in class?)। এনে বহু খেল অনলাইনত পোৱা যাব য’ত জ্ঞান আৰু ব্যক্তিত্ব বিকাশৰ পদ্ধতি কোৱা হৈছে (how to build self-confidence in a child)।

সকলোবোৰ খেল হ’ব পাৰে

কেৱল খেলৰ জৰিয়তেহে ল’ৰা-ছোৱালীৰ লগত মজা কৰাটো প্ৰয়োজনীয় নহয়। শিশুটিৰ সৈতে যিকোনো বস্তুতে খেলৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে । ঘৰত ৰৈ যোৱা পেলনীয়া সামগ্ৰীৰ পৰা হস্তশিল্পৰ বস্তু তৈয়াৰ কৰক (signs of a confident child)। ঘৰৰ কামত শিশুৰ সহায় লওক আৰু ইয়াতো আকৰ্ষণীয়ভাৱে মজাৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰক ।

শিশুটিক সময় দিয়ক

ব্যস্ততাৰে ভৰা জীৱনত সময় উলিওৱাটো সহজ নহয়, কিন্তু সেয়া যে সম্ভৱ নহয় তেনে নহয় । শিশু আৰু পৰিয়ালৰ বাবে কিছু সময় উলিয়াব লাগে আৰু ইয়াত তেওঁলোকৰ লগত সেইবোৰ কাম কৰিব লাগে য’ত তেওঁলোকে ভাল অনুভৱ কৰে । শিশুৱে মানসিকভাৱে শক্তিশালী অনুভৱ কৰে আৰু ইয়াৰ বাবেই তেওঁলোকৰ অভিনয় আৰু ব্যক্তিত্ব দুয়োটা গঢ়ি তুলিব পাৰি (Personality Development Tips)।

