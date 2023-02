বতৰত পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে কেৱল স্বাস্থ্যৰ যত্ন লোৱাই নহয়, এনে বতৰত ছালখনকো অতিৰিক্ত যত্নৰ প্ৰয়োজন হয় । এয়া ফাগুন মাহ সেয়ে এই সময়ত প্ৰচণ্ড বতাহ বয়, যাৰ বাবে ছালখন শুকান হোৱাৰ সমস্যা বৃদ্ধি পায় । গাল, ওঁঠ আৰু ভৰিৰ গোৰোহা আদি ফাঁটিবলৈ আৰম্ভ কৰে(Skin Care Tips)। ছালখন শুকান হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ আৰু গৰমৰ দিনত ছালখন অধিক তেলীয়া হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ কৰক তলত উল্লেখ কৰা এইসমূহ কাম(What are the 5 basic of skin care?)।

মইশ্ব’ৰাইজাৰ

শীতকালত ব্যৱহাৰ কৰা মইশ্ব’ৰাইজাৰ গধুৰ ভিত্তি(What are the 5 basic of skin care)। যিবোৰে ছালখনক শুকান হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা কৰাৰ কাম কৰে । কিন্তু গ্ৰীষ্মকালত ছালত অধিক জমা হয় আৰু ছালত তেলও বহুত জমা হয় । গতিকে এই বতৰত লাইট মইশ্ব’ৰাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰিলে ভাল হ’ব(What are some good tips for skin care)। পৰিৱৰ্তিত ঋতুৰ বাবে পানী ভিত্তিক ক্ৰীম এক নিখুঁত পছন্দ(What are some good tips for skin care)।

ছানস্ক্ৰীণ

প্ৰতিটো ঋতুতে ছানস্ক্ৰীণ প্ৰয়োগ কৰাটো প্ৰয়োজনীয় । এই বতৰত ছানস্ক্ৰীনৰ সলনি SPFযুক্ত মইশ্ব’ৰাইজাৰো প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে । কিন্তু গ্ৰীষ্মকালত এই ধৰণৰ ক্ৰীমে ছালখনক তেলীয়া আৰু নিস্তেজ ৰূপ দিব পাৰে(How can I make my skin glow at home)। গ্ৰীষ্মকালত জেল ভিত্তিক ছানস্ক্ৰীণ বা উচ্চ SPF স্প্ৰে কৰাটো ভাল হ’ব ।

ছিৰাম

শীতকালত ছালত বহু স্তৰৰ সামগ্ৰী প্ৰয়োগ কৰিব পাৰি, কিন্তু গ্ৰীষ্মকালত সেয়া সম্ভৱ নহয় । গতিকে ইয়াৰ বাবে ছিৰাম সৰ্বোত্তম । ছিৰামত কোনো Heavy Base নাথাকে । গ্ৰীষ্মকালত আপোনাৰ ছালৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি ছিৰাম বাছি লওক, যাৰ ফলত ছালখন হাইড্ৰেটেড হৈ থাকিব ।

এক্সফোলিয়েট

শীতকালত এবাৰৰ এক্সফোলিয়েচন এৰিব পাৰি, কিন্তু গ্ৰীষ্মকালত ঘামৰ বাবে ছালত প্ৰদূষণ আৰু Dead skin জমা হৈ থাকে । যিটো এক্সফোলিয়েটিংৰ জৰিয়তেও আঁতৰাব পাৰি । এক্সফোলিয়েটিঙে ছাল পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখে(How can I improve my skin naturally?)।

ক্লিনজাৰ

গৰমৰ দিনত ক্ৰীম ভিত্তিক ক্লিনজাৰ (Cleanser)ছালৰ বাবে উত্তম যদিও আজিকালি ছালৰ পৰা জমা হোৱা প্ৰদূষণ আৰু মৰা ছাল আঁতৰাবলৈ clay based ক্লিনজাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় । ইয়াৰ ফলত ছালখনে পৰিষ্কাৰ আৰু সতেজ ৰূপ লাভ কৰে(skin care tips home remedies)।

চুলি ধোৱা

গ্ৰীষ্মকালত আন ঋতুতকৈ বেছি চুলি ধোৱাৰ প্ৰয়োজন হয় কাৰণ মূৰৰ ছালখনো অতি সোনকালে তেলীয়া হৈ পৰে । গতিকে সপ্তাহত ৩ বাৰ চুলি ধুলে ভাল হ'ব, যাতে উফি আৰু অন্যান্য সমস্যা দূৰত থাকে, মূৰৰ ছাল পৰিষ্কাৰ হৈ থাকে ।

মিষ্ট

মিষ্ট স্প্ৰেয়ে ছালখন সতেজ আৰু হাইড্ৰেটেড কৰি ৰাখে(Mist)। গৰমৰ দিনত ই ছালৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড, যেতিয়া ছালত অত্যধিক ঘাম ওলায় ।

ফেচ মাস্ক

গৰমৰ দিনত ছালখন সতেজ কৰি ৰখাৰ বাবে শ্বীট মাস্কৰ শীতল গুণ ভাল । যিয়ে ৰ’দত পোৰা আৰু সৰু সৰু ব্ৰেকআউটৰ সমস্যা দূৰ কৰে ।

লগতে পঢ়ক: Hair Care Tips: ধুনীয়া চুলিৰ বাবে সঠিক খাদ্যৰ লগতে প্ৰয়োজন সঠিক যত্নৰ