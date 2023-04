বৰফৰ ঠাণ্ডা পানীয়ে গ্ৰীষ্মকালত গৰমৰ পৰা ডিঙি আৰু শৰীৰক যথেষ্ট সকাহ দিয়ে যদিও ই স্বাস্থ্যৰ ওপৰতো অতি ক্ষতিকাৰক প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে । উল্লেখ্য যে, বেছিভাগ মানুহেই এই বিষয়ে জ্ঞাত যে, ফ্ৰীজৰ বা বৰফৰ ঠাণ্ডা পানীয়ে শৰীৰৰ ক্ষতি কৰে আৰু ইয়াৰ বাবেই চৰ্দি-কাহৰ দৰে সমস্যা হোৱাৰ লগতে হজম শক্তিৰ সমস্যা হোৱাও দেখা যায়, কিন্তু ইয়াৰ ক্ষতিকাৰক প্ৰভাৱ কেৱল ইয়াতেই সীমাৱদ্ধ নহয়(is drinking cold water good for you) ।

আপুনি জানেনে যে বৰফ মিহলি বা বেছি ঠাণ্ডা পানী খালে আমাৰ হৃদযন্ত্ৰৰ ক্ষতিও হ'ব পাৰে আৰু শৰীৰৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা হ্ৰাস কৰাৰ লগতে আন বহু ধৰণৰ সমস্যাও দেখা দিব পাৰে!

বৰফৰ পানী কিয় ক্ষতিকাৰক

এলোপেথী হওক, আয়ুৰ্বেদ হওক বা প্ৰাকৃতিক চিকিৎসাই হওক সকলো চিকিৎসা শাখাতে এই কথাত গুৰুত্ব দিয়া হয় যে পানী সদায় কোঠাৰ উষ্ণতাত বা স্বাভাৱিক উষ্ণতাত খোৱা উচিত (what does drinking cold water do to your body)। আৰোগ্যধাম হৰিদ্বাৰৰ চিকিৎসক ডাঃ ৰামেশ্বৰ শৰ্মাই (BAMS) কয় যে, আয়ুৰ্বেদত খোৱাপানীৰ বাবে বহু নিয়ম দিয়া হৈছে । যেনে- বহি থকা অৱস্থাত সদায় পানী খাব লাগে, সদায় কোঠাৰ উষ্ণতাৰ পানী খাব লাগে, আহাৰ গ্ৰহণৰ সময়ত ঠাণ্ডা পানী খাব নালাগে, আহাৰ খোৱাৰ পিচত কেৱল কুহুমীয়া পানীহে খাব লাগে ইত্যাদি (Summer Health Tips)।

তেওঁ কৈছে যে, আয়ুৰ্বেদত খাদ্যৰ লগত বা আনকি সাধাৰণভাৱেও বেছিকৈ ঠাণ্ডা পানী খোৱাৰ পৰা বিৰত থকা বুলি কোৱা হয়, কাৰণ বৰফৰ পানী বা অতি ঠাণ্ডা পানীয়ে পাচনতন্ত্ৰত থকা পাচন ক্ষমতা কমাই দিয়ে (can you get sick from drinking cold water)। দৰাচলতে পাচনতন্ত্ৰৰ সকলো কাম-কাজ উদ্দীপিত কৰা, পাচন প্ৰক্ৰিয়াটো সুস্থ কৰি ৰখা, খাদ্যৰ পৰা সৰ্বাধিক পৰিমাণৰ পুষ্টি গ্ৰহণ কৰা আৰু আন বহু ধৰণৰ কাম সঠিকভাৱে সংঘটিত কৰাত সহায় কৰে। পানী যিমানেই ঠাণ্ডা হয় সিমানেই পাচনতন্ত্ৰৰ শক্তি কমাই দিয়ে, যাৰ বাবে খাদ্য হজম প্ৰক্ৰিয়াটো লেহেমীয়া হয় আৰু খাদ্য হজম হ’বলৈ বহু সময় লাগে । ইয়াৰ উপৰিও ফ্ৰীজৰ পৰা বেছিকৈ ঠাণ্ডা বা বৰফৰ পানী খালে বৃহদান্ত্ৰ সংকুচিত হোৱাৰ আশংকাও থাকে, যাৰ ফলত ইয়াৰ কামত প্ৰভাৱ পৰে আৰু পাচনতন্ত্ৰৰ লগত জড়িত সমস্যা, বিশেষকৈ কোষ্ঠকাঠিন্যৰ সমস্যাও হ’ব পাৰে (can you get sick from drinking cold water)।

কি কি সমস্যাই দেখা দিব পাৰে

চিকিৎসক ডাঃ ৰামেশ্বৰ শৰ্মাই কৈছে যে, আয়ুৰ্বেদত কোষ্ঠকাঠিন্য প্ৰায় সকলো ধৰণৰ ৰোগৰ মূল কাৰক বুলি কোৱা হয়, এনে পৰিস্থিতিত বৰফৰ সৈতে ঠাণ্ডা পানী খালে কোষ্ঠকাঠিন্যৰ বাহিৰেও আন বহুতো স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা বৃদ্ধি পায়, যেনে ভোক কমি যোৱা, ইয়াৰ উপৰিও কাম কৰিবলৈ প্ৰয়োজনীয় শক্তিৰ পৰিমাণ কমি যোৱা, শৰীৰত তেজৰ সোঁত প্ৰভাৱিত হ'ব পাৰে আৰু যিহেতু তেনে কৰিলে শৰীৰৰ খাদ্যৰ পৰা পুষ্টি লোৱাৰ ক্ষমতাত প্ৰভাৱ পৰে, গতিকে শৰীৰৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাও হ্ৰাস পাব পাৰে । ইয়াৰ উপৰিও বেছিকৈ ঠাণ্ডা বা বৰফৰ পানী খালে শৰীৰত কফৰ প্ৰভাৱো বৃদ্ধি পায়, যাৰ ফলত চৰ্দি আৰু হাঁচিৰ দৰে সমস্যাৰ প্ৰভাৱ বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰে আৰু আন বহুতো সংক্ৰমণৰ প্ৰভাৱত পৰাৰ আশংকাও বৃদ্ধি পায় (disadvantages of drinking cold water)।

তেওঁ বুজাইছে যে, ৰ’দৰ পৰা লগে লগে ছাঁলৈ অহাৰ পিচত ফ্ৰীজৰ ঠাণ্ডা পানী খালে ধমনী আৰু সিৰাতো প্ৰভাৱ পৰে আৰু সেইবোৰ সংকুচিত হ’ব পাৰে । এনে পৰিস্থিতিত ব্ৰেইন ফ্ৰীজৰ দৰে সমস্যাও হ’ব পাৰে । ইয়াৰ লগতে হৃদযন্ত্ৰৰ স্বাস্থ্যৰ ওপৰতো প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ইয়াৰ লগে লগে হৃদস্পন্দনও কমি যাব পাৰে । ইয়াৰ উপৰিও মাইগ্ৰেইন ৰোগীৰ সমস্যাও বৃদ্ধি পাব পাৰে (disadvantages of drinking cold water)। তেওঁ বুজাই দিয়ে যে, অত্যধিক ঠাণ্ডা পানীয়ে শৰীৰক সঠিকভাৱে হাইড্ৰেটেড কৰি ৰাখিব নোৱাৰে, ইয়াৰ ফলতো বহু সমস্যাৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে (what does drinking cold water do to your body)।

কলহৰ পানী এটা উত্তম বিকল্প

তেওঁ বুজাইছে যে, গ্ৰীষ্মকালত ফ্ৰীজৰ পানী বা বৰফৰ পানীৰ সলনি মাটিৰ পাত্ৰ বা কলহৰ পানী উত্তম বিকল্প । দৰাচলতে কলহত থকা পানী স্বাভাৱিকতে শীতল হৈ থাকে, যাৰ ফলত গৰমৰ পৰা সকাহ পোৱা যায়, লগতে মাটিৰ কলহৰ পানী বিশুদ্ধকৰণৰ গুণো আছে, যাৰ বাবে পানীৰ অশুদ্ধি আঁতৰোৱাই নহয়, শৰীৰৰ বাবে উপকাৰী তথা লাভদায়ক মিনাৰেলো বৃদ্ধি পায় ।

মাটি বা মাটিৰ গুণৰ বাবে কলহৰ পানীৰ পি এইচ (PH) ভাৰসাম্যও সঠিক হৈ থাকে । এনে পৰিস্থিতিত শৰীৰত বিষাক্ত পদাৰ্থ কমকৈ জমা হয়, যাৰ বাবে শৰীৰৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা আৰু বিপাকীয় ক্ৰিয়া (বিপাকীয় ক্ৰিয়া) সুস্থ হৈ থাকে । একে সময়তে এইবিধ পানী সেৱনে হজম শক্তিৰ সৈতে জড়িত সমস্যা বিশেষকৈ কোষ্ঠকাঠিন্য আৰু কফ বৃদ্ধিৰ ফলত হোৱা সংক্ৰমণ যেনে ডিঙিৰ বিষ, চৰ্দি বা জ্বৰৰ পৰাও সকাহ দিব পাৰে ।

লগতে পঢ়ক: Gomutra unfit for human: মানৱ শৰীৰৰ বাবে ক্ষতিকাৰক গোমূত্ৰ; অধ্যয়ন