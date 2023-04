নিউজ ডেস্ক, 11 এপ্ৰিল: এক অধ্যয়নত পোহৰলৈ আহিছে যে, গৰুৰ প্ৰস্ৰাৱত এনে এক বেক্টেৰিয়া থাকে যিটো মানুহৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে একেবাৰেই উপকাৰী নহয় । বৰেলীস্থিত আইচিএআৰ-ইণ্ডিয়ান ভেটেৰিনেৰী ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট (IVRI)ৰ গৱেষণাত এই কথা পোহৰলৈ আহিছে (What bacteria is found in cow urine)।

এই গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানটোৰ ভোজ ৰাজ সিঙৰ নেতৃত্বত কৰা হৈছিল (Dangerous bacteria in cow urine)। তিনিগৰাকী গৱেষক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে এই গৱেষণাৰ অংশ আছিল (Dangerous bacteria in cow urine) । এই অধ্যয়নত সুস্থ গৰু আৰু ম’হৰ প্ৰস্ৰাৱৰ নমুনাত কমেও ১৪ প্ৰকাৰৰ ক্ষতিকাৰক বেক্টেৰিয়া পোৱা গৈছে । ৰোগ সৃষ্টিকাৰী ইস্কেৰচিয়া কলাই বেক্টেৰিয়াৰ উপস্থিতিৰ বাবে পেটৰ বিষৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে । কিন্তু অধ্যয়নটোত এইটোও কোৱা হৈছে যে, ম’হৰ প্ৰস্ৰাৱ কিছুমান বেক্টেৰিয়াৰ বিৰুদ্ধে অধিক ফলপ্ৰসূ । এই গৱেষণাৰ তথ্যসমূহ অনলাইন গৱেষণা ৱেবছাইট ৰিচাৰ্চগেটত প্ৰকাশ কৰা হৈছে (ResearchGate) ।

ভোজ ৰাজ সিঙে কয়, "গৰু, ম'হ আৰু মানুহৰ পৰা ৭৩টা প্ৰস্ৰাৱৰ নমুনা বিশ্লেষণৰ ভিত্তিত ম'হৰ প্ৰস্ৰাৱৰ এন্টিবেক্টেৰিয়েল ক্ৰিয়া গৰুতকৈ বহুত উন্নত বুলি প্ৰমাণিত হৈছে । ম'হৰ প্ৰস্ৰাৱ এছৰ দৰে বেক্টেৰিয়াৰ বিৰুদ্ধে অধিক ফলপ্ৰসূ হয় ।"

ভোজ ৰাজ সিং প্ৰতিষ্ঠানটোৰ মহামাৰী বিজ্ঞান বিভাগৰ মুৰব্বী (Dr Bhoj Raj Singh Head Division of Epidemiology)। তিনিজন পি এইচ ডি ছাত্ৰৰ সৈতে স্থানীয় দুগ্ধ পামৰ পৰা তিনি প্ৰকাৰৰ গৰু সাহিৱাল, থাৰপাৰকাৰ আৰু বিন্দাৱনী (ক্ৰছ ব্ৰীড)ৰ ওপৰত এই গৱেষণা কৰা হৈছিল (disadvantages of cow urine)। অধ্যয়নৰ বাবে মানুহ আৰু ম'হৰ নমুনা বিবেচনা কৰা হৈছিল ।

ইফালে আইভিআৰআইৰ প্ৰাক্তন সঞ্চালক আৰ. চৌহানে এই গৱেষণাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি কয় যে, "মই ২৫ বছৰ ধৰি গৰুৰ প্ৰস্ৰাৱৰ ওপৰত গৱেষণা কৰি আহিছো আৰু আমি দেখিছো যে ডিষ্টিলড অৰ্থাৎ শোধন কৰা গোমূত্ৰই মানুহৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰে ৷ লগতে কেন্সাৰ আৰু ক'ভিডৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰে । মানুহৰ গ্ৰহণযোগ্য হ'ব পৰাকৈ এই বিশেষ গৱেষণা এতিয়ালৈকে শোধন নকৰা প্ৰস্ৰাৱৰ নমুনাৰ ওপৰত কৰা হোৱা নাই ৷

ভাৰতত গৰুৰ প্ৰস্ৰাৱ বিক্ৰী

উল্লেখযোগ্য যে, ভাৰতীয় বজাৰত গৰুৰ প্ৰস্ৰাৱ ভাৰতৰ খাদ্য সুৰক্ষা আৰু মান প্ৰাধিকৰণ (FSSAI) ট্ৰেডমাৰ্ক অবিহনে বহু বিক্ৰেতাই ব্যাপকভাৱে বিক্ৰী কৰি আহিছে । কেৱল বিক্ৰী আৰু ব্যৱহাৰ নিয়ন্ত্ৰণহীন হোৱাই নহয়, হিন্দু সংস্কৃতিত গৰু আৰু ইয়াৰ উৎপাদিত সামগ্ৰীকো ধৰ্মীয় পবিত্ৰতা হিচাপে বৈধতা প্ৰদান কৰা হৈছে ।

