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لاڈی یار ترال کے پل میں دراڑیں، ناقابل آمد ورفت، عوام نے کیا تشویش کا اظہار
آر اینڈ بی محکمے نے احتیاطی طور اس پل پر گاڑیوں کی آمدو رفت کو روک دیا ہے تاکہ کوئی حادثہ پیش نہ آسکے۔
Published : July 26, 2026 at 10:16 AM IST
لاڈی یار ترال، (شبیر بھٹ): جنوبی کشمیر کے ترال علاقے میں مسلسل بارشوں کے بعد ندی نالوں میں پانی کا بہاؤ تیز ہو گیا ہے۔ جس کی وجہ سے لاڈی یار نامی گاؤں میں موجود ایک اہم پل ناقابل آمدو رفت بن گیا ہے۔ جس کی وجہ سے ایک وسیع آبادی کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔
حالانکہ آر اینڈ بی محکمے نے احتیاطی طور اس پل پر گاڑیوں کی آمدو رفت کو روک دیا ہے تاکہ کوئی حادثہ پیش نہ آسکے۔اس دوران مقامی لوگوں نے بتایا کہ ترال علاقے میی موجود اس اہم پل کے زریعے اننت ناگ ضلع کے ساتھ ایک کم مسافت کا راستہ ہے تاہم۔اس پل کی عدم موجودگی کی وجہ سے ایک وسیع آبادی کو اب لمبی مسافت طے کرنا پڑے گی جو کہ غریب عوام کے لیے درد سر والامعاملہ بن گیا ہے مقامی لوگوں کے بقول علاقے میں موجود یہ پل لایف لاین کے بطور کام کر رہا تھا مگر بدقسمتی سے اب اس علاقے میں اب رابطہ سہولیات نہ ہونے سے وسیع آبادی کو مشکلات کا سامنا ہے ۔ اس دوران معلوم ہوا ہے کہ ممبر اسمبلی ترال رفیق احمد نایک نے آج سہ پہر علاقے کا،دورہ کیا اور محکمہ تعمیرات عامہ سے جلد ازجلد ایک رابطہ پل کی تعمیر کے لیے احکامات صادرکیے گیے۔ علاقے کے مکینوں نے لاڈی یار ترال میں ایک نیے پل کو جلد ازجلد تعمیر کرایا جائے۔