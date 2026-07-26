ETV Bharat / jammu-and-kashmir

لاڈی یار ترال کے پل میں دراڑیں، ناقابل آمد ورفت، عوام نے کیا تشویش کا اظہار

آر اینڈ بی محکمے نے احتیاطی طور اس پل پر گاڑیوں کی آمدو رفت کو روک دیا ہے تاکہ کوئی حادثہ پیش نہ آسکے۔

Cracks in the main bridge of Lari Yar Tral are causing concern among the public Urdu News
لاڈی یار ترال میں پل ناقابل آمد ورفت، عوام میں تشویش (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : July 26, 2026 at 10:16 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

لاڈی یار ترال، (شبیر بھٹ): جنوبی کشمیر کے ترال علاقے میں مسلسل بارشوں کے بعد ندی نالوں میں پانی کا بہاؤ تیز ہو گیا ہے۔ جس کی وجہ سے لاڈی یار نامی گاؤں میں موجود ایک اہم پل ناقابل آمدو رفت بن گیا ہے۔ جس کی وجہ سے ایک وسیع آبادی کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔

حالانکہ آر اینڈ بی محکمے نے احتیاطی طور اس پل پر گاڑیوں کی آمدو رفت کو روک دیا ہے تاکہ کوئی حادثہ پیش نہ آسکے۔اس دوران مقامی لوگوں نے بتایا کہ ترال علاقے میی موجود اس اہم پل کے زریعے اننت ناگ ضلع کے ساتھ ایک کم مسافت کا راستہ ہے تاہم۔اس پل کی عدم موجودگی کی وجہ سے ایک وسیع آبادی کو اب لمبی مسافت طے کرنا پڑے گی جو کہ غریب عوام کے لیے درد سر والامعاملہ بن گیا ہے مقامی لوگوں کے بقول علاقے میں موجود یہ پل لایف لاین کے بطور کام کر رہا تھا مگر بدقسمتی سے اب اس علاقے میں اب رابطہ سہولیات نہ ہونے سے وسیع آبادی کو مشکلات کا سامنا ہے ۔ اس دوران معلوم ہوا ہے کہ ممبر اسمبلی ترال رفیق احمد نایک نے آج سہ پہر علاقے کا،دورہ کیا اور محکمہ تعمیرات عامہ سے جلد ازجلد ایک رابطہ پل کی تعمیر کے لیے احکامات صادرکیے گیے۔ علاقے کے مکینوں نے لاڈی یار ترال میں ایک نیے پل کو جلد ازجلد تعمیر کرایا جائے۔

TAGGED:

ترال
CRACKS IN THE MAIN BRIDGE

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.