ETV Bharat / jammu-and-kashmir
فلیش فلڈ اور بادل پھٹنے کے بعد انتظامیہ کا بڑا فیصلہ، سنتھن کشتواڑ شاہراہ ٹریفک کے لیے غیر معینہ مدت تک معطل
انتظامیہ کے مطابق متاثرہ شاہراہ پرلینڈ سلائیڈنگ، سڑک کے دھسنے، پہاڑوں سے پتھر گرنے اور خراب موسمی حالات کے باعث مزید نقصان کے خدشات ہیں
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : July 3, 2026 at 10:50 AM IST
اننت ناگ (دین عمران): حالیہ فلیش فلڈز اور مختلف مقامات پر بادل پھٹنے کے باعث سنتھن کشتواڑ شاہراہ کو شدید نقصان پہنچنے کے بعد ضلع انتظامیہ اننت ناگ نے عوامی تحفظ کے پیش نظر قومی شاہراہ 244 کو تمام قسم کی گاڑیوں کے لیے فوری طور پر بند کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ جاری کردہ سرکاری حکم نامے کے مطابق مسلسل بارشوں، فلیش فلڈز اور بادل پھٹنے کے واقعات کے نتیجے میں سنتھن کشتواڑ روڈ کئی مقامات پر بری طرح متاثر ہوئی ہے، جس کے باعث گاڑیوں کو خطرہ لاحق ہے۔
انتظامیہ نے کہا ہے کہ متاثرہ شاہراہ پر لینڈ سلائیڈنگ، سڑک کے دھسنے، پہاڑوں سے پتھر گرنے اور خراب موسمی حالات کے باعث مزید نقصان کے خدشات موجود ہیں، جو مسافروں کی جان و مال کے لیے سنگین خطرہ بن سکتے ہیں۔
حکم نامے میں واضح کیا گیا ہے کہ عوام کی جانوں کے تحفظ اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے سنتھن کشتواڑ شاہراہ پر ہر قسم کی گاڑیوں کی آمدورفت فوری طور پر مکمل طور پر معطل کر دی گئی ہے۔ انتظامیہ کے مطابق یہ پابندی اس وقت تک برقرار رہے گی جب تک متعلقہ محکمے سڑک کے متاثرہ حصوں کی مکمل مرمت کرکے اسے ٹریفک کے لیے محفوظ قرار نہیں دیتے۔ شاہراہ کو دوبارہ کھولنے کے حوالے سے آئندہ فیصلہ مرمتی کام مکمل ہونے اور متعلقہ حکام کی جانب سے حفاظتی جائزے کے بعد کیا جائے گا۔
ضلع انتظامیہ نے مسافروں اور ٹرانسپورٹرز سے اپیل کی ہے کہ وہ جاری احکامات پر سختی سے عمل کریں، غیر ضروری سفر سے گریز کریں اور اپنی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے متبادل راستوں کا استعمال کریں۔ انتظامیہ نے خبردار کیا ہے کہ بندش کے دوران کسی بھی قسم کی خلاف ورزی یا شاہراہ پر سفر کی کوشش جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔
مزید پڑھیں: امرناتھ یاترا 2026 کا آغاز، ہزاروں یاتریوں پر مشتمل پہلا جتھا مقدس گھپا کی جانب روانہ
واضح رہے کہ گزشتہ چند روز کے دوران خطے میں شدید بارشوں، فلیش فلڈز اور بادل پھٹنے کے متعدد واقعات نے سڑکوں، پلوں اور دیگر بنیادی ڈھانچے کو شدید نقصان پہنچایا ہے، جس کے باعث کئی علاقوں میں معمولاتِ زندگی بھی متاثر ہوئے ہیں۔