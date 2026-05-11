رامبن ضلع کے راج گڑھ میں بادل پھٹے، خانہ بدوش خاندان کی ستر سے زیادہ بکریاں اور بھیڑیں ہلاک
محکمۂ شیپ اینڈ ہسبنڈری کی ایک ٹیم جائے وقوعہ پر پہنچی، جہاں انہوں نے ہلاک ہونے والے جانوروں کا معائنہ کرکے نقصانات کا جائزہ لیا۔
Published : May 11, 2026 at 4:06 PM IST
رامبن، جموں و کشمیر (نواز رونیال): مرکزی زیر انتظام جموں و کشمیر کے ضلع رامبن کے دور افتادہ پہاڑی علاقے راج گڑھ میں گزشتہ شام بادل پھٹنے کے ایک افسوسناک واقعے میں ایک غریب خانہ بدوش خاندان کی کم از کم 70 بکریاں اور بھیڑیں ہلاک ہوگئیں، جس کے نتیجے میں متاثرہ خاندان کو بھاری مالی نقصان اٹھانا پڑا ہے۔
ذرائع کے مطابق تحصیل راج گڑھ کے علاقے چُچیٹر گھنون سیروہ نالہ کے قریب اچانک موسلادھار بارش، آسمانی بجلی گرنے اور بادل پھٹنے کے باعث علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ اس قدرتی آفت کی زد میں آکر ایک خانہ بدوش بکروال خاندان کے مویشی بڑی تعداد میں ہلاک ہوگئے۔
محکمۂ شیپ اینڈ ہسبنڈری کے ارکان کا دورہ
سرکاری ذرائع نے بتایا کہ واقعے کی اطلاع ملتے ہی محکمۂ شیپ اینڈ ہسبنڈری کی ایک ٹیم فوری طور پر جائے وقوعہ پر پہنچی، جہاں انہوں نے ہلاک ہونے والے جانوروں کا معائنہ کرکے نقصانات کا جائزہ لیا۔ حکام کے مطابق خراب موسمی صورتحال اور اچانک آنے والے سیلابی ریلے کے باعث متاثرہ خاندان کو اپنے مویشی بچانے کا موقع بھی نہیں مل سکا۔
شدید بارش، گرج چمک اور آسمانی بجلی
چُچیٹر کے مقامی لمبردار عبدالرحمٰن ڈار نے بتایا کہ متاثرہ خانہ بدوش، جس کی شناخت کاکو بکروال کے نام سے ہوئی ہے، اپنی بکریاں اور بھیڑیں معمول کے مطابق رات کے وقت اسی مقام پر رکھے ہوئے تھا جہاں وہ عارضی قیام کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ رات کے دوران شدید بارش، گرج چمک اور آسمانی بجلی کا سلسلہ جاری تھا، جس کے بعد اچانک بادل پھٹنے کا واقعہ پیش آیا اور دیکھتے ہی دیکھتے تقریباً 70 بکریاں اور بھیڑیں ہلاک ہوگئیں۔
حکومت اور ضلع انتظامیہ سے فوری مالی امداد کا مطالبہ
عبدالرحمٰن ڈار کے مطابق متاثرہ خاندان کا واحد ذریعہ معاش یہی مویشی تھے اور اتنے بڑے پیمانے پر نقصان نے خاندان کو شدید معاشی بحران سے دوچار کردیا ہے۔ مقامی لوگوں نے بھی اس واقعے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ دریں اثنا سابق ڈی ڈی سی ممبر راج گڑھ محمد شفیع زرگر نے حکومت اور ضلع انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ متاثرہ غریب خانہ بدوش خاندان کو فوری مالی امداد فراہم کی جائے تاکہ وہ اس بھاری نقصان کے بعد دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا ہوسکے۔ انہوں نے کہا کہ پہاڑی اور دور دراز علاقوں میں رہنے والے خانہ بدوش طبقے قدرتی آفات کے دوران سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، اس لیے حکومت کو ایسے متاثرہ خاندانوں کی فوری مدد کرنی چاہیے۔