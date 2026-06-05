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ریاسی کے ماہور علاقے میں بادل پھٹنے سے کئی مکانات تباہ، کوئی جانی نقصان کی اطلاع نہیں
ریاسی کے ماہور علاقے میں بادل پھٹنے سے کئی مکانات تباہ، کوئی جانی نقصان کی اطلاع نہیں
Published : June 5, 2026 at 11:33 AM IST
جموں، (محمد اشرف گنائی): جموں و کشمیر کے ضلع ریاسی کی تحصیل ماہور کے ایک دیہی علاقے میں جمعرات کی دیر شام شدید بارش کے دوران پہاڑی سے اچانک ملبہ اور سیلابی ریلہ آنے سے متعدد کچے مکانات تباہ ہو گئے۔ مقامی باشندوں کے مطابق یہ واقعہ بادل پھٹنے کے باعث پیش آیا، تاہم ضلعی انتظامیہ کے مطابق جمعرات شام بادل پھٹنے کے نتیجے میں آنے والے اچانک سیلاب (فلیش فلڈ) سے متعدد مکانات کو نقصان پہنچا، جب کہ تقریباً 40 افراد کو احتیاطی طور پر محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ حکام کے مطابق اس واقعے میں کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔
عینی شاہدین نے بتایا کہ شام کے وقت موسلا دھار بارش کے ساتھ پہاڑی سے بھاری مقدار میں ملبہ نیچے آیا، جس کی زد میں آکر تقریباً چھ کچے مکانات بہہ گئے یا شدید طور پر نقصان کا شکار ہوئے۔ مقامی لوگوں نے بروقت محفوظ مقامات کی طرف پناہ حاصل کی، جس کے باعث کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا۔
فوری امداد اور نقصانات کے تخمینے کا مطالبہ
متاثرہ خاندانوں نے حکومت اور انتظامیہ سے فوری امداد اور نقصانات کے تخمینے کا مطالبہ کیا ہے۔ مقامی لوگوں کے مطابق علاقے میں اچانک آنے والے سیلابی ریلے نے خوف و ہراس کی صورتحال پیدا کر دی اور کئی مقامات پر رابطہ سڑکوں کو بھی نقصان پہنچا۔ ادھر ضلع ریاسی کے دیگر علاقوں میں بھی شدید بارش ریکارڈ کی گئی، جس کے نتیجے میں موسم خوشگوار ہو گیا اور درجۂ حرارت میں نمایاں کمی دیکھی گئی۔
خطے میں مزید بارشوں کا اندیشہ، احتیاط برتنے کی ہدایت
محکمۂ موسمیات کی جانب سے خطے میں مزید بارشوں کے اندیشے ظاہر کیے گئے ہیں، جس کے پیش نظر نشیبی اور پہاڑی علاقوں کے رہائشیوں کو احتیاط برتنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ بتادیں کہ جموں خطے میں گزشتہ چند روز کے دوران ڈوڈہ، کشتواڑ، پونچھ اور اب ریاسی میں مبینہ بادل پھٹنے اور فلیش فلڈ کے متعدد واقعات رپورٹ ہو چکے ہیں۔