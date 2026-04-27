گھاس چرنے کے دوران مشتبہ زہریلے مادہ سے آٹھ بھیڑیں ہلاک، تحقیقات شروع
پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کر لیا ہے اور ہلاکت کی وجہ سمیت دیگر ممکنہ پہلوؤں کی جانچ جاری ہے۔
Published : April 27, 2026 at 8:57 AM IST
بڈگام: (عارف بشیر وانی) وسطی کشمیر کے ضلع بڈگام کے ناربل علاقے کے یاری گنڈ کاووسہ میں آٹھ بھیڑیں اس وقت ہلاک ہو گئیں جب انہوں نے گھاس چرتے ہوئے مشتبہ زہریلے مادہ کھا لیا۔ پولیس نے اس سلسلے میں مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔
مقامی ذرائع کے مطابق متاثرہ بھیڑیں قریبی کھیتوں میں چر رہی تھیں کہ اس دوران انہوں نے مبینہ طور پر کوئی نامعلوم مادہ کھا لیا، جس کے فوراً بعد ان کی حالت بگڑ گئی اور وہ ہلاک ہو گئیں۔ تاہم، ہلاکت کی اصل وجہ کی باضابطہ تصدیق ابھی باقی ہے۔
ہلاک ہونے والی بھیڑوں کا تعلق جان محمد بٹ ولد عبدالرشید، غلام محمد گنائی ولد حبیب اللہ گنائی، اور غلام محمد گنائی ولد عبدالعزیز گنائی سے تھا، جو یاری گنڈ کاووسہ کے رہنے والے ہیں۔
واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس پوسٹ ناربل کی ایک ٹیم موقعے پر پہنچی اور ابتدائی جانچ شروع کی۔ پولیس نے اس سلسلے میں مقدمہ درج کر لیا ہے جب کہ ہلاکت کی وجہ بننے والے ممکنہ مادہ اور واقعے کے دیگر پہلوؤں کی تحقیقات جاری ہیں۔
اس واقعے کے بعد مقامی آبادی اور مویشی پالنے والوں میں شدید تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے، جب کہ اصل وجہ سامنے آنے تک علاقے میں غیر یقینی صورت حال برقرار ہے۔
