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اننت ناگ کے سرہامہ میں بادل پھٹنے کے واقعے کے بعد مقامی آبادی میں تشویش
جموں وکشمیر کے ضلع اننت ناگ کے سرہامہ علاقے میں ژالہ باری، تیز آندھیوں، موسلا دھار بارشوں کے باوجود انتظامیہ نے کوئی اقدامات نہیں کئے
Published : June 18, 2026 at 2:44 PM IST
اننت ناگ (میر اشفاق): وادیٔ کشمیر میں رواں برس غیر متوقع اور شدید موسمی تبدیلیوں نے نہ صرف عوام کی جان و مال اور املاک کو خطرات سے دوچار کیا ہے بلکہ باغبانی اور زراعت جیسے اہم شعبوں پر بھی منفی اثرات مرتب کیے ہیں۔ آئے روز ژالہ باری، تیز آندھیوں، موسلا دھار بارشوں اور بادل پھٹنے کے واقعات سامنے آ رہے ہیں، جس کے باعث لوگوں میں بے چینی اور تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔
ایسا ہی ایک واقعہ ضلع اننت ناگ کے سرہامہ علاقے میں پیش آیا، جہاں گزشتہ شام بادل پھٹنے کے نتیجے میں آنے والے شدید سیلابی ریلوں نے میوہ باغات اور رہائشی املاک کو نقصان پہنچایا۔ پانی کے تیز بہاؤ نے متعدد باغات کو اپنی لپیٹ میں لے لیا جبکہ کئی گھروں کے صحنوں میں بھی پانی داخل ہو گیا۔
اگرچہ اس واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، تاہم مقامی باشندوں کے مطابق صورتحال انتہائی خوفناک تھی اور کئی خاندان بال بال بچ گئے۔
متاثرین کا کہنا ہے کہ علاقے سے گزرنے والے نالے کی مناسب صفائی نہ ہونے اور حفاظتی بند تعمیر نہ کیے جانے کے باعث ہر بارش کے موسم میں ان کے مکانات اور باغات خطرے کی زد میں آ جاتے ہیں۔
مقامی آبادی کے مطابق متعدد مرتبہ انتظامیہ کی توجہ اس سنگین مسئلے کی جانب مبذول کرائی گئی، لیکن اب تک کوئی مؤثر اور دیرپا اقدام نہیں اٹھایا گیا۔سرہامہ کے رہائشی مزمل گلزار، جن کا مکان اور میوہ باغ نالے کے قریب واقع ہے، نے بتایا کہ بادل پھٹنے کے بعد آنے والا پانی کا شدید ریلا پہلے ان کے باغ سے گزرا اور پھر ان کے گھر کے صحن میں داخل ہو گیا۔ ان کے مطابق اگر پانی کی شدت میں مزید اضافہ ہو جاتا تو ان کے اہل خانہ اور مکان کو شدید نقصان پہنچ سکتا تھا۔
مزمل گلزار نے الزام عائد کیا کہ وہ گزشتہ پانچ برسوں سے متعلقہ محکموں اور حکام سے نالے پر حفاظتی بند تعمیر کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں، تاہم ان کی درخواستوں پر کوئی سنجیدہ توجہ نہیں دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ اگر فوری طور پر حفاظتی اقدامات نہ کیے گئے تو مستقبل میں یہ نالہ انسانی جانوں، رہائشی املاک اور باغات کے لیے ایک بڑا خطرہ بن سکتا ہے۔ انہوں نے حکومت اور انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ علاقے کے عوام کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے فوری عملی اقدامات کیے جائیں۔
دوسری جانب رکن اسمبلی بجبہاڑہ ڈاکٹر بشیر احمد ویری نے واقعے پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ بادل پھٹنے جیسے واقعات موسمیاتی تبدیلیوں اور قدرتی عوامل کا نتیجہ ہیں جنہیں مکمل طور پر روکنا کسی کے اختیار میں نہیں۔ تاہم انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ایسے واقعات کے نقصانات میں انسانی عوامل بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔
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انہوں نے کہا کہ ندی نالوں کے کناروں پر بے ہنگم تعمیرات اور قدرتی آبی گزرگاہوں پر تجاوزات پانی کے بہاؤ میں رکاوٹ پیدا کرتی ہیں، جس کے نتیجے میں سیلابی ریلے آبادیوں اور املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ انہوں نے عوام پر زور دیا کہ تعمیرات کے دوران قدرتی آبی راستوں اور ماحولیاتی خطرات کو مدنظر رکھا جائے۔
ایم ایل اے نے یقین دہانی کرائی کہ وہ موقع کا دورہ کرنے اور زمینی صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد متعلقہ محکموں کے ساتھ مل کر ضروری اقدامات اٹھائیں گے تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات سے ہونے والے نقصانات کو کم سے کم کیا جا سکے۔