Police Seized Huge Amount of Money in Telangana తనిఖీల్లో భారీగా పట్టుబడుతున్న నగదు

Huge Amount of Money Seized in Telangana 2023 : ఎన్నికల నిబంధనల పేరిట ప్రత్యేక తనిఖీ బృందాలు(Police Checks in Telangana) సామాన్యులను ఇబ్బందులకు గురి చేస్తున్నాయి. తనిఖీల్లో నగదు, బంగారం ఏదైనా బయటపడితే ఇక అంతే సంగతి సరైన పత్రాలు చూపించాలని పోలీసులు హుకుం జారీ చేస్తున్నారు. సోదాల్లో పట్టుబడిన సొమ్ము పిల్లల ఫీజు కట్టేందుకు లేదా పెళ్లి కోసం చీరలు, బంగారం కొనడానికి తీసుకెళ్తున్నామని చెప్పినా కొన్నిచోట్ల పోలీసులు పట్టించుకోవడం లేదు. హవాలా మార్గంలో డబ్బులు తరలించేవాళ్లను, అక్రమ బంగారం(Huge Money and Gold Seized in Telangana) వ్యాపారం చేసే వాళ్లను, సామాన్యులను ఒకే తరహాలో చూస్తున్నారు. సరైన పత్రాలు చూపించకపోతే ఎన్నికల కోడ్ ప్రకారం స్వాధీనం చేసుకోవాల్సిందే అంటూ సమాధానం ఇస్తున్నారు.