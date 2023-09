Mandamarri Incident Updates : మంచిర్యాల జిల్లా మందమర్రిలో(Mandamarri Incident) మేక చోరీ చేశారంటూ.. దళిత యువకుడు కిరణ్‌, పశువుల కాపరి తేజను వేలాడదీసి తీవ్రంగా దాడి చేసిన కేసులో పోలీసులు ఆదివారం నలుగురిని అరెస్ట్ చేశారు. మేకల యజమాని రాములు, ఆయన కుమారుడు శ్రీనివాస్, అతడి భార్య స్వరూప, పని మనిషి నరేశ్​లపై 367, 342 సెక్షన్లతో పాటు అట్రాసిటీ కేసు నమోదు చేసి వారిని అరెస్టు చేశారు.

A Lover Attack on Young Woman With Knife : ఎల్బీనగర్ పరిధిలో దారుణం.. యువతిపై కత్తితో ప్రేమోన్మాది దాడి

Attacked on Stealing Goats in Mandamarri : అనంతరం ఆ నలుగురినీ రిమాండ్‌కు తరలించారు. బాధితుల్లో ఒకరైన కిరణ్ కనిపించడం లేదంటూ.. అతడి చిన్నమ్మ సరిత ఫిర్యాదు చేయడంతో పోలీసులు శనివారం కేసు నమోదు చేసి విచారణ ప్రారంభించారు. కనిపించకుండా పోయిన కిరణ్ ఆచూకీ కనుగొనేందుకు ఇద్దరు సీఐలు, ఇద్దరు ఎస్సైల ఆధ్వర్యంలో పోలీసు బృందాలు గాలింపు చేపట్టాయి.

Attack on Two People Viral Video in Mandamarri : మంచిర్యాల జిల్లా మందమర్రిలో మేకను దొంగతనం చేశారనే నెపంతో.. మానవత్వం, కనికరం లేకుండా ఓ దళిత యువకుడు, పశువుల కాపరిని తలకిందులుగా వేలాడ దీసి దాడి చేశారు. మందమర్రి అంగడి బజార్‌ ప్రాంతంలో ఉండే కొమురాజుల రాములు, అతని భార్య స్వరూప, కుమారుడు శ్రీనివాస్.. శివారులోని గంగ నీళ్ల పంపుల సమీపంలో మేకల షెడ్డులో మేకలు పెంచుతున్నారు. మేకల మంద నుంచి 20 రోజుల క్రితం ఒక మేక కనిపించకుండా పోయింది.

దళిత బాలుడిపై దారుణం.. గణేశుడి​ విగ్రహాన్ని తాకాడని మూకదాడి

దీంతో పశువుల కాపరి తేజ, అతడి స్నేహితుడైన దళిత యువకుడు చిలుముల కిరణ్​లు మేకను ఎత్తుకెళ్లారని అనుమానించిన రాములు కుటుంబం.. ఇద్దరిని షెడ్డు వద్దకు పిలిపించారు. ఈ క్రమంలోనే వారిని కొట్టానికి వేలాడ దీసి.. కింద పొగ పెట్టి తీవ్రంగా కొట్టి (Two People Beaten Suspicion of Stealing Goat) వదిలేశారు. శుక్రవారం ఉదయం ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్లిన కిరణ్‌ తిరిగి ఇంటికి రాకపోవడంతో.. బాధితుడి చిన్నమ్మ ఆందోళనకు గురైంది.

కిరణ్​ను కొట్టిన విషయం తెలుసుకుని శనివారం పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. దీనిపై ఎస్సీ, ఎస్టీ కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు. శనివారం బెల్లంపల్లి ఏసీపీ సదయ్య, ఎస్సై చంద్రకుమార్ ఘటనా స్థలాన్ని పరిశీలించి.. స్థానికులను వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. నేడు నిందితులు నలుగురిని అరెస్ట్ చేశారు. ప్రస్తుతం ఈ దాడి ఘటన రాష్ట్రవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది. నిందితులకు తగిన శిక్ష విధించాలంటూ పలువురు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

Police Attack on woman in LB Nagar Police Station : ఎల్బీనగర్‌ పీఎస్​లో మహిళను చితకబాదిన పోలీసులు.. ఇద్దరు కానిస్టేబుళ్లు సస్పెండ్