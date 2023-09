Public Relations Council of India Excellence Awards 2023 : తెలంగాణ డిజిటల్ మీడియా విభాగం ప్రతిష్ఠాత్మక పబ్లిక్ రిలేషన్స్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా(Public Relations Council of India) ఎక్సలెన్స్ అవార్డులను అయిదు విభాగాలలో గెలుచుకుంది. న్యూదిల్లీలో 2023 సెప్టెంబర్ 21, 22 తేదీల్లో జరిగిన 17వ గ్లోబల్ కమ్యూనికేషన్ కాంక్లేవ్(17th Global Communication Conclave)​లో ఈ అవార్డు లను ప్రదానం చేశారు.

Telangana DMD Dileep Konatham Bags Award : మాజీ కేంద్ర మంత్రి శ్రీ ముఖ్తార్ అబ్బాస్ నఖ్వీ చేతుల మీదుగా డిజిటల్ మీడియా విభాగం డైరెక్టర్ దిలీప్ కొణతం సోషల్ మీడియా పర్సన్ ఆఫ్ ది ఇయర్(Social Media Person of the Year) అవార్డును అందుకున్నారు. జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో సామాజిక మాధ్యమాల్లో విశేష కృషి చేసిన వ్యక్తులకు ఈ అవార్డును పీఆర్సీఐ అందజేస్తుంది. ఈ అవార్డుతో పాటు, డిజిటల్ మీడియా విభాగం 2023 సంవత్సరానికి గాను మరో నాలుగు పీఆర్సీఐ ఎక్సలెన్స్ అవార్డులను(PRCI Excellence Awards) గెలుచుకుంది. సోషల్ మీడియా ఉత్తమ వినియోగం అవార్డు, ఉత్తమ వార్షిక నివేదిక అవార్డు (Telangana IT Department Annual Report 2022-23), ప్రజా సేవల ప్రకటనల అవార్డు (మన ట్యాంక్‌బండ్‌ని శుభ్రంగా, అందంగా ఉంచుకుందాం), ఉత్తమ ప్రభుత్వ కమ్యూనికేషన్ ఫిల్మ్స్ కాళేశ్వరం -తెలంగాణ జల విప్లవం వీడియోస్​కు అవార్టు లభించింది.