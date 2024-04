How To Use Smart Phone As A TV Remote : టీవీ రిమోట్​ను ఎక్కడో పెట్టి మర్చిపోయి, దానికోసం తెగ వెతికేయడం కామన్​గా అందరి ఇళ్లల్లో జరుగుతుంటుంది. ఒక్కోసారి టీవీ రిమోట్ సోఫాలు, మంచం కింద ఉండిపోయి కనిపించదు. సమయానికి రిమోట్ దొరకకపోవడం వల్ల టీవీలో మనకు కావాల్సిన ఛానల్‌ మార్చలేం. ఆలాగే సౌండ్​ను పెంచడం, తగ్గించడం కూడా కుదరదు. రిమోట్ దొరికేంతవరకు టీవీని ఉపయోగించలేం. రిమోట్ పాడైనప్పుడు కూడా ఇదే పరిస్థితి. ఇలాంటి సందర్భాల్లో చాలా చికాకు పుడుతుంది. అయితే ఇలాంటి సమయాల్లో మీ స్మార్ట్​ఫోన్​నే రిమోట్​గా మార్చి స్మార్ట్​టీవీని కంట్రోల్ చేయవచ్చు. టీవీ వాల్యూమ్​ను పెంచొచ్చు, తగ్గించొచ్చు. ఛానల్స్​ను సైతం స్మార్ట్​ఫోన్ ద్వారా మార్చుకోవచ్చు. అది ఎలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

How To Use Google TV App :

ముందుగా మీ స్మార్ట్‌ఫోన్, స్మార్ట్​ టీవీ రెండింటికీ బ్లూటూత్ లేదా వైఫైను కనెక్ట్ చేయండి.

ఆ తర్వాత మీ ఫోన్​లో గూగుల్ ప్లేస్టోర్ ఓపెన్ చేసి, 'గూగుల్ టీవీ యాప్'ను డౌన్​లోడ్ చేసుకోండి.

తరువాత గూగుల్ టీవీ యాప్​ను ఇన్​స్టాల్ చేసి, ఓపెన్ చేయండి.

స్క్రీన్​ కింద వైపు రైట్ కార్నర్​లో ఉన్న 'రిమోట్ బటన్'పై క్లిక్ చేయండి.

వెంటనే యాప్ సమీపంలోని డివైజ్​లను కనెక్ట్ చేయడానికి స్కాన్ చేయడం ప్రారంభిస్తుంది.

లిస్ట్​లో మీ టీవీ పేరు కనిపించగానే, దానిని సెలెక్ట్​ చేయండి.

అప్పుడు మీ టీవీ స్క్రీన్​పై ఓ కోడ్ కనిపిస్తుంది.

ఆ కోడ్​ను మీ స్మార్ట్​ఫోన్​లోని యాప్​లో ఎంటర్ చేసి, పెయిర్​ బటన్​ను నొక్కండి.

మీ స్మార్ట్​టీవీతో, స్మార్ట్​ఫోన్ పెయిర్ అవుతుంది. అంతే సింపుల్​!

ఇకపై మీ స్మార్ట్​ఫోన్​ ఒక రిమోట్​లాగా వాడుకోవచ్చు.

మీ స్మార్ట్​ఫోన్​తో టీవీ వాల్యూమ్ తగ్గించడం, పెంచడం, మ్యూట్ చేయడం, ఛానల్స్ మార్చడం, పాస్​వర్డ్​లు ఎంటర్ చేయడం, వాయిస్ సెర్చ్, నావిగేషన్ లాంటి అన్ని పనులు చేయవచ్చు.

How To Use TV Remote Apps

ప్రస్తుతం స్మార్ట్​ఫోన్​ను టీవీ రిమోట్​గా మార్చే అనేక యాప్స్ అందుబాటులోకి వచ్చేశాయి. వాటిలో (AnyMote Smart IR Remote) ఎనీమోట్ స్మార్ట్ యూనివర్సల్ రిమోట్ యాప్ ఒకటి. దీనిని కూడా గూగుల్ ప్లేస్టోర్ నుంచి డౌన్​లోడ్ చేసుకుని వాడుకోవచ్చు. ఇప్పుడు చాలా కంపెనీలు సొంతంగా రిమోట్ యాప్​లను తయారు చేస్తున్నాయి. వాటిని కూడా మీరు ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఒకవేళ మీరు అమెజాన్ ఫైర్​స్టిక్​, గూగుల్ క్రోమ్​కాస్ట్​ ఆల్ట్రా లాంటి స్ట్రీమింగ్ డివైజ్​లను ఉపయోగిస్తూ ఉంటే, వాటిని కూడా స్మార్ట్​ఫోన్​లకు కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు.

