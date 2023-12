President Draupadi Murmu Visited Hyderabad for Winter Retreat : శీతకాలవిడిదిలో భాగంగా భారత రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము ఇవాళ హైదరాబాద్ చేరుకున్నారు. దిల్లీ నుంచి ప్రత్యేక విమానంలో బేగంపేట ఎయిర్‌పోర్టుకు చేరుకున్న దేశాధిపతికి గవర్నర్‌ తమిళిసై, ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి(CM Revanth Reddy) స్వాగతం పలికారు. రాష్ట్రపతికి స్వాగతం పలికిన వారిలో ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క, మంత్రులు శ్రీధర్ బాబు, సీతక్క, ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి శాంతి కుమారి, డీజీపీ రవి గుప్తా తదితర ఉన్నతాధికారులు ఉన్నారు.

President Draupadi Murmu Welcomed by Governor : రాష్ట్రపతి పర్యటన నిమిత్తం పోలీసులు భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. ఆరోగ్యం, రోడ్లు భవనాలు, మున్సిపల్‌, విద్యుత్, సంబంధిత శాఖలు కూడా బ్లూ బుక్‌ ప్రకారం ఏర్పాటు చేయాలని గతంలోనే సీఎస్ శాంతికుమారి ఆదేశించారు.

President Came to State for Winter Vacation : రాష్ట్రపతి బసచేసే సమయంలో తప్ప మిగతా రోజుల్లో ఈ చారిత్రక భవనాన్ని సందర్శించే సువర్ణ అవకాశం ఉంది. మరోవైపు రాష్ట్రంలో కొత్తగా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తరువాత తొలిసారిగా రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము వస్తున్నారు. దేశాధినేత రాక సందర్భంగా గవర్నర్ రాజ్​భవన్​లో తేనీటి విందు ఇచ్చే సంప్రదాయం కూడా ఎప్పటినుంచో కొనసాగుతుంది. గత సంవత్సరం కూడా ఈ వేడుకను రాజ్​భవన్​లో నిర్వహించారు.