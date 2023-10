BRS 30 Days Election Campaign Plan in Telangana : ఎన్నికల ప్రచారానికి మరో నెల రోజులు మాత్రమే ఉండటంతో నగరంలో బీఆర్​ఎస్​ క్షేత్రస్థాయిలో ప్రచారంపై దృష్టి పెట్టింది. రాష్ట్రంలో బీఆర్ఎస్​ చేసిన అభివృద్దిని ప్రజలకు చూపించి.. గత ఎన్నికల్లో వచ్చిన సీట్ల కంటే ఎక్కువ దక్కించుకునేందుకు 'స్వాతిముత్యం(Swathimutyam Movie)' సినిమా ఫార్ములాను ఉపయోగించాలని కార్యకర్తలకు సూచించింది.

BRS Use Swathimutyam Formula for Election Campaign : అన్ని నియోజకవర్గాల్లో బీఆర్​ఎస్​ పార్టీ తరఫున ఇప్పటికే బూత్‌ స్థాయి కమిటీలను అభ్యర్థులు ఏర్పాటు చేశారు. వీరు రాబోయే 30 రోజులపాటు తమకు కేటాయించిన 100 మంది ఓటర్లను కలుసుకుని ఓటు అభ్యర్థించాలని పార్టీ ఆదేశించింది. ఒకసారి అడిగి వదిలేయకుండా 30 సార్లైనా వారిని కలవాలని కార్యకర్తలకు బీఆర్​ఎస్​ కార్యనిర్వహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్‌ దిశానిర్దేశం చేశారు. స్వాతిముత్యం సినిమాలో సోమయాజులు ఉద్యోగం ఇస్తా అని హామీ ఇచ్చే వరకు కమలహాసన్‌ వదిలిపెట్టలేదని.. అలాగే తమకు ఓటు వేస్తామని హామీ ఇచ్చే వరకు ఓటరును రోజూ కలుస్తూనే ఉండాలని సూచించారు.