KTR Meeting with Students at Telangana Bhavan : రాష్ట్రంలో స్థిరమైన ప్రభుత్వం.. బలమైన నాయకత్వం ఉందని ఐటీ శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ అన్నారు. మళ్లీ అధికారంలోకి వస్తే టీఎస్‌పీఎస్సీని ప్రక్షాళన చేస్తామని.. అధిక సంఖ్యలో ఉద్యోగాలు భర్తీ చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు. హైదరాబాద్‌లోని తెలంగాణ భవన్‌లో బీఆర్ఎస్‌(BRS) విద్యార్థి విభాగంతో మంత్రి కేటీఆర్‌ సమావేశమయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. బీఆర్‌ఎస్‌ చేసిన అభివృద్ధిని సెల్ఫీల రూపంలో వాట్సాప్‌ గ్రూపుల్లో పంపించాలని సూచించారు. ఐఐటీల్లో సీట్లు సాధించిన గురుకుల విద్యార్థులతో ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ రీల్స్‌ చేసి సామాజిక మాధ్యమాల్లో పెట్టాలని చెప్పారు.

KTR Reaction on Telangana Development : దేశంలో 3 శాతం జనాభా ఉన్నా.. 30 శాతం అవార్డులు తెలంగాణ సాధిస్తోందని హర్షం వ్యక్తం చేశారు. రాష్ట్రంలో 33 వైద్య కళాశాలలు(Medical Colleges in Telangana) ఏర్పాటు చేశామని గుర్తు చేశారు. దేశంలో జిల్లాకు ఒక మెడికల్‌ కాలేజీ ఉన్న ఏకైక రాష్ట్రం తెలంగాణనే అని కొనియాడారు. రాష్ట్రంలో స్థిరమైన ప్రభుత్వం.. బలమైన నాయకత్వం ఉందని అన్నారు. తలసరి ఆదాయంలో రాష్ట్రం అగ్రస్థానంలో ఉందని తెలిపారు.