IND vs PAK Asia Cup Live Match on Mobile : క్రికెట్ అభిమానులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురు చూస్తున్న ఆసియా కప్ 2023 ప్రారంభమైన విషయం తెలిసిందే. ఆగష్టు 30వ తేదీ బుధవారం రోజు అట్టహాసంగా మొదలయిన ఈ టోర్నీ సెప్టెంబర్ 17 వరకు కొనసాగనుంది. ఈ క్రమంలో టీమిండియా ఐసీసీ వరల్డ్ టెస్టు ఛాంపియన్ షిప్ తర్వాత.. సరైన జట్టుతో తలపడలేదని ఫీల్ అవుతున్న క్రికెట్ లవర్స్​కు ఈ టోర్నీ మజాను పంచనుంది. ఎందుకంటే ఇందులో దాయాది దేశం పాకిస్థాన్​లో టీమిండియా మ్యాచులు ఆడనుండటంతో ఈ టోర్నీ క్రికెట్ ప్రియుల్లో మరింత జోష్ నిండనుంది. భారత్ x పాకిస్థాన్(India vs Pakistan) మ్యాచ్లకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా పుల్ క్రేజ్ ఉంటుంది. క్రికెట్ అభిమానులు ఈ రెండు జట్లు ఎప్పుడు తలపడతాయా అని ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తుంటారు. ఇప్పుడు ఆ టైం రానే వచ్చింది.



IND vs PAK Asia Cup 2023 : రెండు జట్లు ఆసియా కప్​లో తమ సమరానికి సై అంటున్నాయి. ఈ దాయాది దేశాలు మరోసారి అభిమానులను అలరించేందుకు సిద్ధమయ్యాయి. ఆసియా కప్ 2023(Asia Cup 2023) లో భాగంగా ఇండియా, పాక్ మ్యాచ్ శనివారం(సెప్టెంబరు 2న) జరగనుంది. ఇప్పటికే ఆరంగ్రేట మ్యాచ్లో దాయాది దేశం పాకిస్థాన్ పసికూన నేపాల్​పై 238 పరుగుల భారీ తేడాతో విజయం సాధించి.. పుల్ జోష్ మీద ఉంది. ఇటు టీమిండియా అభిమానులు వన్డేలలో అగ్రస్థానంలో ఉన్న పాక్​ను మట్టికరిపించి ఆసియా కప్లో బోణీ కొట్టాలని ఫ్యాన్స్ ఉవ్విళ్లూరుతున్నారు. ఇప్పటి వరకు ఇరు జట్లు 17 సార్లు తలపడగా అందులో భారత్ 9 సార్లు, పాక్ 6 సార్లు విజయం సాధించాయి. రెండు మ్యాచ్లు ఫలితం లేకుండా ముగిశాయి. అయితే.. ఈసారి విజయం ఏ జట్టు తలుపు తడుతుందో వేచిచూడాలి.



Watch India vs Pakistan Asia Cup Match Live on Phone : ఆసియా కప్​లో భాగంగా శ్రీలంకలోని పల్లెకెలె అంతర్జాతీయ స్టేడియంలో(Pallekele Stadium in Srilanka) శనివారం జరిగే మ్యాచ్లో భారత్, పాకిస్థాన్ పోటీ పడనున్నాయి. ఈ కప్లో భారత్కిది తొలి మ్యాచ్ కాగా, పాక్​కు రెండో మ్యాచ్. ఇరు జట్ల మధ్య జరిగే ఈ వన్డే మ్యాచ్(50 ఓవర్లు) మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు మొదలుకానుంది. ఇప్పటికే క్రికెట్ అభిమానులు టికెట్లు బుక్ చేసుకుని మ్యాచ్ కోసం ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తుంటే.. పరోక్షంగా వీక్షించే క్రికెట్ అభిమానులు ఎలా చూడాలని కొందరు ఆందోళన చెందుతున్నారు. అయితే మీరు మొబైల్​లో ఉచితంగా ఆసియా కప్ మ్యాచ్​లను చూసే అవకాశం ఉంది. అది ఎలాగో మీరే చూడండి.



Ind vs Pak Asia Cup ODI Match Live on Phone : ఇప్పటికే జియో(Jio) దెబ్బకు ఐపీఎల్ మొబైల్ ప్రసారాలు కోల్పోయి కుదేలైన డిస్నీ ప్లస్ హాట్ స్టార్ ఆ లోటును భర్తీ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తోంది. ఈ క్రమంలో హాట్ స్టార్ ఆసియా కప్, ప్రపంచ కప్ ఉచితంగా ప్రసాం చేస్తామని ప్రకటించింది. అయితే లైవ్ మ్యాచ్లు చూడాలంటే ప్రేక్షకులు తమ మొబైల్ నంబర్​తో లాగిన్ అవ్వాల్సి ఉంటుందని పేర్కొంది. ఇంకెందుకు ఇప్పుడే డిస్నీ ప్లస్ హాట్ స్టార్ (Disney Plus Hotstar) యాప్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుని ఫోన్ నంబర్​తో లాగిన్ అయ్యి భారత్, పాక్ మ్యాచ్ను వీక్షించి, క్రికెట్ మజాను పొందండి.



ఆసియా కప్ వేదికలు-పాకిస్థాన్, శ్రీలంక



ఈ టోర్నీలో భాగంగా జరగనున్న మొత్తం మ్యాచ్ల సంఖ్య-13



ఇండియా vs పాకిస్థాన్ మ్యాచ్ ప్రత్యక్షప్రసారం : ఆసియా కప్లో భాగంగా జరుగుతున్న భారత్ vs పాక్ మ్యాచ్ను టీవీల్లో అయితే స్టార్ స్పోర్ట్స్ నెట్వర్క్లో క్రికెట్ వీక్షకులు ఈ మ్యాచ్ను ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూడవచ్చు. అదే విధంగా మొబైల్స్లో చూడాలనుకునే వారు డిస్నీ ప్లస్ హాట్స్టార్ యాప్లో వీక్షించవచ్చు.



ఇండియా vs పాక్ మ్యాచ్ ఉచిత ప్రత్యక్ష ప్రసారం : ఈ మ్యాచ్ను క్రికెట్ అభిమానులు డిస్నీ ప్లస్ హాట్స్టార్ మొబైల్ యాప్, వెబ్సైట్లో ఉచితంగా మ్యాచ్ లైవ్ను చూడవచ్చు.



భారత్ vs పాక్ మ్యాచ్ టైమింగ్‌ : ఈ టోర్నీలోని మ్యాచులన్నీ డైనైట్ ఫార్మా‌ట్‌లో జరుగుతున్నాయి. కాబట్టి ఈ మ్యాచ్ కూడా శనివారం మధ్యాహ్నం మూడు గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది

