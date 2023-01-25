Pathaan review: షారుక్ 'పఠాన్' ఎలా ఉందంటే?
Pathaan review: షారుక్ 'పఠాన్' ఎలా ఉందంటే?
ఎన్నో వివాదాలు, అంతకు మించిన ఆకర్షణలతో దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశమైన చిత్రం షారుక్ ఖాన్ 'పఠాన్'. ఓ వైపు బాయ్కాట్ పిలుపులు.. మరోవైపు బాక్సాఫీసును బద్దలుకొట్టేలా టికెట్ల అడ్వాన్స్ బుకింగులు.. ఇలా వీటన్నిటీ మధ్య ఫైనల్గా థియేటర్లలోకి వచ్చేశారు బాద్ షా. దాదాపు ఐదేళ్ల విరామం తర్వాత.. భారీ అంచనాలతో వందకు పైగా దేశాల్లో దాదాపు ఏడు వేల స్క్రీన్లలో సందడి చేశారు. అందాల తార దీపికా పదుకొణెతో కలిసి సిల్వర్స్క్రీన్ను షేక్ చేసేశారు. దీంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా అభిమానులు ఎంతో థియేటర్లకు భారీగా తరలివస్తున్నారు. ఈ సినిమా ఫస్ట్ షో చూసి వచ్చిన అభిమానులు ఫిదా అయిపోతున్నారు. కథ, కథనాలను అస్సలు ఊహించని విధంగా ఉందని అంటున్నారు. 'కింగ్ ఈజ్ బ్యాక్' అని పోస్ట్లు పెడుతున్నారు.
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#PathaanReview INTERVAL— Es͜͡ha (@Esha_SRK) January 25, 2023
If u think u know the whole story by watching the trailer.. Just wanna tell u all .. U ARE TOTALLY WRONG!! Nothing revealed in the trailer!
1st half: Gripping.. Intense.. Thrilling
Keeps u hooked through out.. SRK is incredible 🔥#Pathaan #ShahRukhKhan
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#PATHAAN Review 🔥 🔥 🔥— Rakesh appu (@Kotresh57392792) January 25, 2023
---Srk entry 🔥 📛
---john 🔥 deepika 🔥 1st half superveb
---2 ND half u will be happy for great action,,,, sequences 🔥 #SalmanKhan superb cameo 👏 👌
Not Srk back its Bollywood back #shahrukhkhan the great performance 👏 👌 👍 🙌 😎 enjoy india+
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#Pathaan 1st HALF— RONIT ᴾᴬᵀᴴᴬᴬᴺ | ( FAN ACCOUNT ) (@SRKzRonit) January 25, 2023
SUPERB
PATRIOTISM, LOVE & BETRAYAL
BRILLIANT STORY AND TWIST
CAREER BEST ENTRY OF #ShahRukhKhan𓀠
His best ACTING , HIS EMOTIONS THRU EYES ❤🔥🥺
The THEATRE ROARED FOR HIS ENTRY
SUPERB WORK Sid Anand
EXPECTING THE SAME BANG IN 2ND HALF AS WELL https://t.co/7gPNJLpDBR
ఇదీ చూడండి: తొలి భారతీయ చిత్రంగా 'పఠాన్' ఘనత.. రికార్డు స్థాయిలో..