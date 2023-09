How to Check Income Tax Refund Status : ఆదాయ పన్ను చెల్లింపుదారులకు ఉపశమనం కల్పిస్తూ, కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆదాయపు పన్ను వాపసు జారీ చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. మీరు ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించి జులై 31లోపు ఐటీఆర్ ఫైల్ చేసి.. ఇప్పుడు రిఫండ్ కోసం ఎదురుచూస్తున్నారా? అయితే.. వాస్తవానికి మొదట ఐటీఆర్ వెరిఫికేషన్ పూర్తి అయ్యాకే రిఫండ్ ప్రక్రియ ప్రారంభమవుతుంది. కాబట్టి.. వెరిఫికేషన్ ప్రక్రియ పూర్తి అయితేనే మీకు రావాల్సిన రిఫండ్ మీరు ఇచ్చిన బ్యాంకు ఖాతాలో జమ అవుతుంది.

Income Tax Refund Status Check in Online : అయితే.. దీని కోసం మీ బ్యాంకు అకౌంట్ తప్పనిసరిగా పాన్​కార్డుకి లింక్ అయ్యి ఉండాలి. ఇంతకుముందు తీరుగా ఇప్పుడు ఆదాయ పన్ను శాఖ(Income Tax Department) చెక్కులు జారీ చేయడం లేదు. గతంలో ఎవరైనా ఐటీఆర్ రిఫండ్ పొందడానికి 7 రోజుల నుంచి 4 నెలల సమయం పట్టేది. కానీ.. ప్రస్తుతం అందుబాటులోకి వచ్చిన సాంకేతికత కారణంగా కొన్ని రోజుల వ్యవధలోనే పౌరులు తమ ఆదాయ పన్ను రిఫండ్​లను పొందుగలుగుతున్నారు.

అయితే.. మీరు ఆదాయ పన్ను పత్రాలు సమర్పించి మీకు రావాల్సిన ఇన్​కం ట్యాక్స్ రిఫండ్​ను ఇంకా అందుకోకపోతే.. ఇప్పుడే ఆన్​లైన్​లో సులభంగా మీ రిఫండ్ స్టేటస్​ను చెక్ చేసుకోండి. మీ ఆదాయ పన్ను రిఫండ్ ప్రక్రియ ఎంత వరకు ఎచ్చిందో స్టేటస్ ద్వారా మీకు తెలుస్తుంది. మరి, ఏ విధంగా మీ రిఫండ్ స్టేటస్ చెక్​ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

How to Check Income Tax Refund Status in Online :

ఆన్​లైన్​లో ఇన్​కమ్ ట్యాక్స్ రిఫండ్ స్టేటస్ తెలుసుకోవడం ఎలాగో చూద్దాం..

ముందుగా మీరు ఆదాయ పన్ను శాఖ అధికారిక వెబ్​సైట్ https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ ని సందర్శించాలి.

అనంతరం మీ యూజర్ ఐడీ(పాన్​ కార్డు నంబర్), పాస్​వర్డ్​తో లాగిన్ అవ్వాలి.

ఆ తర్వాత 'వ్యూ రిటర్న్స్​ అండ్​ ఫార్మ్స్​ 'పై క్లిక్​ చేయాలి.

అప్పుడు ఓపెన్ అయిన పేజీలో 'ఇన్​కమ్​ ట్యాక్స్​ రిటర్న్స్​ 'ఆప్షన్​ను సెలెక్ట్​ చేసుకోవాలి.

అనంతరం మీ ఐటీఆర్​కు సంబంధించి 'అసెస్​మెంట్​ ఇయర్​'ను ఎంచుకొని సబ్​మిట్​ నొక్కాలి.

చివరగా మీ ఐటీఆర్​ రిఫండ్​ స్టేటస్​కు సంబంధించి పూర్తి వివరాల కోసం 'ITR Acknowledgment Number'పై క్లిక్​ చేయాలి.

అనంతరం మీ ఐటీఆర్ రిఫండ్​ ప్రక్రియ పూర్తి అయ్యిందా? లేదా? అనేది తెలుస్తుంది.

ఈ ప్రక్రియకు అక్​నాలెడ్జ్​మెంట్ నంబర్ అవసరం.. అది ఎలా తెలుసుకోవాలో చూద్దాం..

How to find Acknowledgement Number in Online : మీరు ఐటీఆర్ ఫైల్‌ చేసిన తర్వాత మీకు వచ్చే రిసిప్ట్‌లో Acknowledgement Number ఉంటుంది. మీ రిజిస్టర్డ్‌ ఈ-మెయిల్‌ ద్వారా మీ ITR ఫైలింగ్ అయిపోయాక కూడా మీకు అక్‌నాలెడ్జ్‌మెంట్‌ నంబర్ వస్తుంది. ఈ రెండు విధానాల ద్వారా మీ అక్‌నాలెడ్జ్‌మెంట్‌ నంబర్‌ తెలియకపోతే.. మరో మార్గం కూడా ఉంది. మీరు ఆదాయ పన్ను శాఖ వెబ్‌సైట్‌ https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ లోకి లాగిన్ అయి, మీ ఐటీఆర్ రిసిప్ట్‌ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు. దానిలో మీకు కావాల్సిన ఐటీఆర్​కు సంబంధించిన అక్‌నాలెడ్జ్‌మెంట్‌ నంబర్‌ ఉంటుంది.

మీకు ఇన్​కమ్ ట్యాక్స్ రిఫండ్ జమకాలేదా? అయితే ఏం చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం..