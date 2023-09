Top 8 Road Safety Rules in Telugu :

ప్రతిఒక్కరూ రహదారిపై అనుసరించాల్సిన టాప్ 8 రోడ్డు భద్రతా నియమాలు :

1. రోడ్డుదాటడానికి జీబ్రా క్రాసింగ్‌ను ఉపయోగించడం గురించిన నియమం(The Rule About the Use of Zebra Crossing for Crossing a Road) :

రోడ్డు దాటడానికి జీబ్రా క్రాసింగ్‌ను ఉపయోగించకపోవడం రహదారి భద్రతా చర్యల మొత్తం భావనను కొట్టివేస్తుంది. రోడ్డుపై నలుపు, తెలుపు చారలు లేదా జీబ్రా క్రాసింగ్‌ను గుర్తించడం వెనుక ఒక కారణం ఉంది. ప్రజలు రోడ్లు దాటేటప్పుడు తమ భద్రత కోసం దీనిని ఉపయోగించాలి.

2. డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్‌కు సంబంధించిన నియమం(The Rule Related to Drink and Drive) :

ఇది చాలా కీలకమైన రహదారి భద్రతా నియమం. దీనిని వాహన డ్రైవర్లందరూ తప్పనిసరిగా పాటించాలి. డ్రైవింగ్ చేసేటప్పుడు వారు మద్యం సేవించకూడదు. ఒకవేళ మద్యం తాగితే అది వారు నియంత్రణను కోల్పోయేలా చేస్తుంది. దాంతో జరగకూడనిది జరిగి తీవ్రంగా నష్టపోయే అవకాశం ఉంది.

3. జంతు భద్రత కోసం నియమం(The Rule for Animal Safety) :

జంతువులలో ముఖ్యంగా వ్యవసాయ జంతువులు, స్వేచ్ఛగా రహదారిపై తిరుగుతుంటాయి. కాబట్టి, ఈ జంతువులను గాయపరచకుండా లేదా వాటిని వాహనాల కిందికి రాకుండా చూసుకోవడం వాహన డ్రైవర్ల బాధ్యత.

4. ఆరోగ్య సమస్యలతో డ్రైవింగ్‌కు సంబంధించిన నియమం(The Rule Regarding Driving with Health Issues) :

రహదారి భద్రతా నియమాల ప్రకారం.. ఏ వ్యక్తికైనా ఆరోగ్యం సరిగా లేకుంటే లేదా ఆరోగ్య సమస్యలు ఉంటే వాహనం నడపడానికి అనుమతి లేదు. అలసట సమయంలో కూడా ప్రజలు డ్రైవింగ్‌కు దూరంగా ఉండాలి.

5. ట్రాఫిక్ లైట్ల గురించిన నియమం(The Rule About Traffic Lights) :

ట్రాఫిక్ లైట్లను ఫాలో అవ్వడం అనేది దేశంలో రహదారి భద్రత కోసం రోడ్డుపై వాహనం నడుపుతున్న ప్రతి ఒక్కరూ, అలాగే పాదచారులు తప్పనిసరిగా అనుసరించాల్సిన నియమం.

6. రహదారిపై మీ ఎడమవైపు ఉంచడానికి నియమం (The Rule to Keep to Your Left on the Road) :

రహదారిపై వెళ్లేముందు ప్రతి ఒక్కరూ పాటించాల్సిన ముఖ్యమైన నియమం ఇది. రోడ్డుపై నడుస్తున్నప్పుడూ లేదా డ్రైవింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఎడమవైపు వెళ్లడం ఈ నియమం సారాంశం. కాబట్టి మీరు ఎప్పుడైనా రహదారిపై నడుస్తున్నప్పుడు లేదా వాహనం నడుపుతున్నప్పుడు మీ ఎడమవైపు వైపు వెళ్లడం ఉత్తమం.

7. క్రాసింగ్‌ల వద్ద వేగాన్ని తగ్గించే నియమం(The Rule to Slow Down Speed at Crossings) :

మీరు రద్దీగా ఉండే రోడ్లు లేదా హైవేలలో ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు క్రాసింగ్‌లు, intersections వద్ద వేగాన్ని తగ్గించుకోడం మరో ముఖ్యమైన రోడ్డు భద్రతా నియమం.

8. డ్రైవింగ్ చేస్తున్నప్పుడు మొబైల్ ఫోన్‌లను ఖచ్చితంగా నివారించాలనే నియమం(The Rule to Strictly Avoid Mobile Phones While Driving) :

ఇది డ్రైవింగ్‌లో ప్రతి ఒక్క పౌరుడు పాటించాల్సిన నియమం. వాహనం నడుపుతున్నప్పుడు మొబైల్‌ ఫోన్‌లు వాడక పోవడం మంచిది. అవసరంగా నడిపేటప్పుడు ఫోన్ వాడి అమాయకుల ప్రాణాలు బలిగొనవద్దు. అలాగే డ్రైవింగ్ సీటులో ఉన్నప్పుడు కూడా మీ మొబైల్ ఫోన్‌ను ఉపయోగించకుండా ఉండండి.

రోడ్డుపై పిల్లలు అనుసరించాల్సిన భద్రతా నియమాలు..

Kids Follow Road Safety Rules in Telugu : మొదట తల్లిదండ్రులు ప్రాథమిక భద్రతా రహదారి సంకేతాలు, సిగ్నల్‌ల గురించి పిల్లలకు తెలియజేయాలి. అంటే గ్రీన్ లైట్ అంటే 'వెళ్లడం', రెడ్ లైట్ అంటే 'ఆపడం' మొదలైనవి.