What Is Shuba Muhurtam And Rituals?: అన్నా-చెల్లెళ్లు, అక్కా-తమ్ముళ్ల అనుబంధానికి ప్రతీకగా జరుపుకొనే పండుగ రక్షా బంధన్‌. ఈ పండుగ రోజున అక్కాచెల్లెళ్లు.. వారి సోదరులు తమకు జీవితాంతం అన్ని విషయాల్లో రక్షణగా, అండగా నిలవాలని కోరుతూ.. సోదరుల మణికట్టు చుట్టూ రాఖీలను కడతారు. అయితే.. ఈ ఏడాది రాఖీ పండుగను ఏ రోజున జరుపుకోవాలనే విషయంపై కాస్త గందరగోళం నెలకొంది. ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క విధంగా చెబుతున్నారు. మరి, ఏ రోజున రాఖీ పండుగ జరుపుకోవాలి..?, ఏ రోజున శుభ ముహూర్తం ఉంది..?, రాఖీ పండగ ప్రతి ఏడాది ఏ మాసంలో వస్తుంది..?, రాఖీ పండుగను ఎలా జరుపుకుంటారు..? అనే తదితర విషయాలను ఈ స్టోరీలో వివరంగా తెలుసుకుందాం.



రాఖీ పండుగ అంటే ఏమిటి..?

What is Rakhi Festival?: సాధారంగా ఈ పండుగను 'రాఖీ లేదా రక్షా బంధన్' అనే పేరుతో పిలుస్తారు. రక్షా బంధన్.. ప్రతి ఏడాది శ్రావణ మాసం పూర్ణిమ తిథి నాడు వస్తుంది. ఈ పండుగ రోజున సోదరీమణులు.. సోదరుల శ్రేయస్సు, దీర్ఘాయువు కోరుతూ.. వారి సోదరుల మణికట్టు చుట్టూ రాఖీలను కడతారు.

రాఖీ 2023 శుభ ముహూర్తం..

The Auspicious Moment Of Rakhi 2023: హిందూ పంచాంగం ప్రకారం.. ఈ ఏడాది రక్షా బంధన్ పండుగ ఆగస్టు 30న (బుధవారం) మొదలవుతోంది. అయితే.. ఆ రోజున భద్ర కాలం ఉంది. ఆగస్టు 30న రాత్రి 9:01 గంటలకు భద్రకాలం ముగుస్తుంది. అందువల్ల ఈ పండుగను ఆగస్ట్ 31న జరుపుకోవటం ఆమోదయోగ్యమైనదని పండితులు చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే శాస్త్రాల ప్రకారం.. భద్రకాలంలో సోదరీమణులు తమ సోదరుల చేతికి రాఖీ కట్టకూడదు. భద్ర కాలం ముగిసిన తర్వాతే రాఖీ కట్టాలి.

రాఖీ ఇలా జరుపుకోవాలి..

Rakhi should be celebrated like this: రక్షా బంధన్ వేడుక పలు ఆచారాలను కలిగి ఉంటుంది. ఈ వేళ సోదరి తన సోదరుడికి ముందుగా హారతినిచ్చి.. అతని క్షేమం కోసం ప్రార్థనలు చేయాలి. ఆ తర్వాత సోదరి తన సోదరుడి మణికట్టుకు రాఖీని కట్టి, అతని నుదిటిపై తిలకం పెట్టాలి. ఆ తర్వాత అతనికి తీపి (స్వీట్లు) తినిపించాలి. ఆ తర్వాతే రాఖీ కట్టాలి. ఇందుకు ప్రతిగా.. సోదరులు తమ సోదరీమణుల నోరు తీపి చేస్తారు. దాంతోపాటు ఎవరి శక్తిమేరకు వారు.. బహుమతులు అందించి వారిపై ఉన్న ప్రేమను చాటుకుంటారు.

