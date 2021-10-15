దేశప్రజలకు ప్రధాని, రాష్ట్రపతి దసరా శుభాకాంక్షలు
దేశప్రజలకు ప్రధాని, రాష్ట్రపతి దసరా శుభాకాంక్షలు
దేశ ప్రజలకు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ (pm modi wishes on dussehra) శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. కరోనా జాగ్రత్తలను పాటిస్తూ.. సంతోషకర వాతావరణంలో పండగ జరుపుకోవాలని సూచించారు.
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Prime Minister Narendra Modi wishes the nation on the occasion of #VijayaDashami2021 pic.twitter.com/kVY1T32OT4— ANI (@ANI) October 15, 2021
రాష్ట్రపతి రామ్నాథ్ కొవింద్ విజయదశమి (VijayaDashami2021 wishes) శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. చెడుపై మంచి గెలవడాన్ని దసరా సూచిస్తుందని తెలిపారు. ధర్మ మార్గంలో నడవడానికి ఈ పండుగ మనకు స్ఫూర్తినిస్తుందని చెప్పారు.
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विजया दशमी के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई। दशहरा, बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। यह त्योहार हमें नैतिकता, भलाई और सदाचार के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है। मेरी शुभकामना है कि यह पर्व देशवासियों के जीवन में समृद्धि व प्रसन्नता का संचार करे।— President of India (@rashtrapatibhvn) October 15, 2021
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