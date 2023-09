IRCTC Hyderabad Shirdi Tour Package : దేశంలోని పలు ఆధ్యాత్మిక ప్రదేశాలను చూడాలనుకునేవారికోసం.. ఐఆర్‌సీటీసీ టూరిజం ఈమధ్య ప్రత్యేక ప్యాకేజీలను ప్రకటిస్తోంది. టూరిస్టులకు ఈ ప్యాకేజీలు ఎంతగానో ఉపయోగపడుతున్నాయి. తక్కువ ధరలో అందరికీ అందుబాటులో ఉండే బడ్జెట్​లో ఈ స్పెషల్ టూర్​లను తీసుకొస్తోంది. ఇందులో భాగంగానే.. తాజాగా హైదరాబాద్ నుంచి షిరిడీ టూర్(Shirdi Tour)​ ప్యాకేజీని అనౌన్స్ చేసింది. 'SAI SANNIDHI EX HYDERABAD' పేరుతో ఈ టూర్​ను ఐఆర్​సీ​టీసీ(IRCTC) ఆపరేట్ చేస్తోంది. ప్రతి బుధవారం ఈ టూర్ ప్యాకేజీని ఆపరేట్ చేస్తుండగా.. ప్రస్తుతం సెప్టెంబర్ 20, 2023న ఈ టూర్ ప్యాకేజీ అందుబాటులో ఉంది. అసలు ఎన్ని రోజులు టూర్ సాగుతుంది? టికెట్ ధర ఎంత? ప్యాకేజీకి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

హైదరాబాద్-షిరిడీ పర్యటన సాగనుందిలా..

IRCTC Hyderabad to Shirdi Tour Package : ఐఆర్​సీటీసీ 'SAI SANNIDHI EX HYDERABAD' అనే పేరుతో ఆపరేట్ చేస్తున్న ఈ టూర్ 2 రాత్రులు, 3 రోజులు కొనసాగుతుంది. ఈ ట్రైన్ (అజంతా ఎక్స్ ప్రెస్ train no. 17064).. సెప్టెంబర్ 20న సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ నుంచి సాయంత్రం 06.50 నిమిషాలకు బయల్దేరుతుంది. ఆ రోజు రాత్రంతా రైలులో ప్రయాణిస్తారు.

Second Day : రెండో రోజు 21న ఉదయం 07.10 నిమిషాలకు నాగర్ సోల్ రైల్వేస్టేషన్​కు చేరుకుంటారు. ఆ తర్వాత అక్కడి నుంచి షిరిడీ వెళ్తారు. అక్కడ హెటల్​లోకి చెకిన్ అవుతారు. అనంతరం షిరిడీ సాయినాథుని ఆలయాన్ని దర్శించుకుంటారు. ఆ తర్వాత సాయంత్రం 4 గంటలకు హోటల్ నుంచి చెక్ అవుట్ అవుతారు. ఆ తర్వాత అక్కడి నుంచి శని శిగ్నాపూర్​ వెళ్తారు. అక్కడి నుంచి బయల్దేరి నాగర్ సోల్ రైల్వే స్టేషన్​కు బయల్దేరుతారు. రాత్రి 08 గంటల 30 నిమిషాలకు మీ జర్నీ తిరిగి స్టార్ట్ అవుతుంది.

Third Day : ఆ రోజు రాత్రంతా ట్రైన్​ జర్నీలో ఉంటారు. ఇక చివరగా మూడో రోజు ఉదయం 08గంటల 50 నిమిషాలకు సికింద్రాబాద్ చేరుకోవటంతో మీ టూర్ ప్యాకేజీ ముగుస్తుంది.

IRCTC Shirdi Tour Ticket Prices : హైదరాబాద్ శిర్డీ టూర్ ప్యాకేజీ టికెట్ ధరలు చూస్తే.. సింగిల్ షేరింగ్​కు 13,830గా టికెట్ ధర ఉంటే.. అదే డబుల్ షేరింగ్​కు మాత్రం రూ. 8,480గా ఉంది. అదేవిధంగా ట్రిపుల్ షేరింగ్​కు రూ. 6,760గా నిర్ణయించారు. ఇక కంఫర్ట్ క్లాస్ల్ కోచ్​లో ధరల విషయానికి వస్తే.. ఇందులో చిన్నారులకు వేర్వురు ధరలు ఉన్నాయి. అదే స్టాండర్డ్ క్లాస్​లో చూస్తే.. సింగిల్ షేరింగ్​కు రూ. 12,140, డబుల్ షేరింగ్​కు రూ. 6,790గా ఐఆర్​సీటీసీ నిర్ణయించింది. ఈ టూర్ ప్యాకేజీలో టికెట్లతో పాటు హోటల్‌లో వసతి, బ్రేక్‌ఫాస్ట్, లంచ్, డిన్నర్ వంటివి కవర్ అవుతాయి. అదేవిధంగా నిబంధనలు కూడా వర్తిస్తాయి. మరిన్ని వివరాలకోసం.. www.irctctourism.com క్లిక్ చేయండి.

