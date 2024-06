ETV Bharat / business

గుడ్ న్యూస్​ - తగ్గిన బంగారం, వెండి ధరలు - ఏపీ, తెలంగాణాల్లో ఎలా ఉన్నాయంటే? - Gold Rate Today

By ETV Bharat Telugu Team Published : May 31, 2024, 9:23 AM IST | Updated : May 31, 2024, 9:40 AM IST

Gold Rate Today ( Getty Images )

Gold Rate Today May 31, 2024 : పసిడి ప్రియులకు గుడ్ న్యూస్​. దేశంలో బంగారం, వెండి ధరలు బాగా తగ్గాయి. బుధవారం 10 గ్రాముల​ బంగారం ధర రూ.74,877 ఉండగా, శుక్రవారం నాటికి రూ.524 తగ్గి రూ.74,353కు చేరుకుంది. బుధవారం కిలో వెండి ధర రూ.97,044 ఉండగా, శుక్రవారం నాటికి రూ.2,813 తగ్గి రూ.94,231కు చేరుకుంది. Gold Price In Hyderabad May 31, 2024 : హైదరాబాద్​లో పది గ్రాముల​ బంగారం ధర రూ.74,353గా ఉంది. కిలో వెండి ధర రూ.94,231గా ఉంది.

హైదరాబాద్​లో పది గ్రాముల​ బంగారం ధర రూ.74,353గా ఉంది. కిలో వెండి ధర రూ.94,231గా ఉంది. Gold Price In Vijayawada May 31, 2024 : విజయవాడలో పది గ్రాముల పసిడి ధర రూ.రూ.74,353గా ఉంది. కిలో వెండి ధర రూ.94,231గా ఉంది.

విజయవాడలో పది గ్రాముల పసిడి ధర రూ.రూ.74,353గా ఉంది. కిలో వెండి ధర రూ.94,231గా ఉంది. Gold Price In Vishakhapatnam May 31, 2024 : విశాఖపట్నంలో 10 గ్రాముల పుత్తడి ధర రూ.రూ.74,353గా ఉంది. కిలో వెండి ధర రూ.94,231గా ఉంది.

విశాఖపట్నంలో 10 గ్రాముల పుత్తడి ధర రూ.రూ.74,353గా ఉంది. కిలో వెండి ధర రూ.94,231గా ఉంది. Gold Price In Proddatur May 31, 2024 : ప్రొద్దుటూరులో 10 గ్రాముల పసిడి ధర రూ.రూ.74,353గా ఉంది. కిలో వెండి ధర రూ.94,231గా ఉంది. గమనిక​ : పైన పేర్కొన్న ధరలు ఉదయం మార్కెట్​ ప్రారంభంలో ఉన్నవి మాత్రమే. ఈ గోల్డ్​, సిల్వర్​ రేట్లు మారుతూ ఉంటాయి. గమనించగలరు. స్పాట్​ గోల్డ్​ ధర?

Spot Gold Price May 31, 2024 : అంతర్జాతీయ మార్కెట్లోనూ గోల్డ్, సిల్వర్​ రేట్లు తగ్గాయి. బుధవారం ఔన్స్ గోల్డ్​ ధర 2357 డాలర్లు ఉండగా, శుక్రవారం నాటికి 17 డాలర్లు తగ్గి 2340 డాలర్లకు చేరుకుంది. ప్రస్తుతం ఔన్స్​ సిల్వర్​ ధర 30.91 డాలర్లుగా ఉంది. క్రిప్టోకరెన్సీ ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

Cryptocurrency News May 31, 2024 : శుక్రవారం క్రిప్టో కరెన్సీ ట్రేడింగ్ ఫ్లాట్​గా కొనసాగుతోంది. ప్రస్తుతం ప్రధాన క్రిప్టో కరెన్సీల విలువలు ఎలా ఉన్నాయంటే? క్రిప్టో కరెన్సీ ప్రస్తుత ధర బిట్​కాయిన్ రూ.51,85,500 ఇథీరియం రూ.2,70,005 టెథర్ రూ.79.90 బైనాన్స్ కాయిన్ రూ.49,437 సొలోనా రూ.12,100 స్టాక్​మార్కెట్ అప్​డేట్స్

Stock Market Today May 31, 2024 : శుక్రవారం దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు భారీ లాభాలతో ప్రారంభమయ్యాయి. ఆసియా మార్కెట్ల నుంచి సానుకూల సంకేతాలు వస్తుండడమే ఇందుకు కారణం. గత కొన్నిరోజులుగా స్టాక్ మార్కెట్లు భారీగా నష్టపోతూ వచ్చాయి. దీనితో మంచి స్టాక్స్ కూడా ఇప్పుడు తక్కువ ధరకే లభిస్తున్నాయి. అందుకే మదుపరులు ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకుంటున్నారు. ప్రస్తుతం బొంబాయి స్టాక్​ ఎక్స్ఛేంజి సూచీ సెన్సెక్స్​ 204 పాయింట్లు లాభపడి 74,100 వద్ద ట్రేడ్​ అవుతోంది. జాతీయ స్టాక్​ ఎక్స్ఛేంజి సూచీ నిఫ్టీ ప్రస్తుతం 51 పాయింట్లు వృద్ధిచెంది 22,539 వద్ద కొనసాగుతోంది. లాభాల్లో కొనసాగుతున్న స్టాక్స్​ : ఎల్​ అండ్ టీ, ఎం అండ్ ఎం, బజాజ్​ ఫైనాన్స్​, ఎన్​టీపీసీ, టాటా మోటార్స్​, సన్​ఫార్మా, ఇండస్​ఇండ్ బ్యాంక్​

ఎల్​ అండ్ టీ, ఎం అండ్ ఎం, బజాజ్​ ఫైనాన్స్​, ఎన్​టీపీసీ, టాటా మోటార్స్​, సన్​ఫార్మా, ఇండస్​ఇండ్ బ్యాంక్​ నష్టాల్లో ట్రేడవుతున్న షేర్స్​ : ఇన్ఫోసిస్​, భారతీ ఎయిర్​టెల్​, హెచ్​సీఎల్ టెక్​, టీసీఎస్​ రూపాయి విలువ

Rupee Open May 31, 2024 : అంతర్జాతీయ మార్కెట్​లో రూపాయి విలువ 4 పైసలు పెరిగింది. ప్రస్తుతం డాలర్​తో పోలిస్తే రూపాయి మారకం విలువ రూ.83.25గా ఉంది. పెట్రోల్, డీజిల్​​ ధరలు!

Petrol And Diesel Prices May 31, 2024 : తెలుగు రాష్ట్రాలైన ఏపీ, తెలంగాణల్లో పెట్రోల్​, డీజిల్​ ధరలు స్థిరంగా ఉన్నాయి. హైదరాబాద్​లో లీటర్ పెట్రోల్​ ధర రూ.107.39గా ఉంది. డీజిల్​ ధర రూ.95.63గా ఉంది. విశాఖపట్నం​లో లీటర్ పెట్రోల్​ ధర రూ.108.27గా ఉంది. డీజిల్​ ధర రూ.96.16గా ఉంది. దిల్లీలో లీటర్​ పెట్రోల్​ ధర రూ.94.76గా ఉంటే, డీజిల్​ ధర రూ.87.66గా ఉంది. ముడిచమురు ధర

Crude Oil Prices May 31, 2024 : అంతర్జాతీయ మార్కెట్​లో ముడిచమురు ధరలు 0.34 శాతం మేర తగ్గాయి. ప్రస్తుతం బ్యారెల్​ క్రూడ్​ ఆయిల్ ధర 81.58 డాలర్లుగా ఉంది. రియల్ ఎస్టేట్ స్కామ్స్​ నుంచి సేఫ్​గా ఉండాలా? ఈ టిప్స్ పాటించాల్సిందే! - Tips To Avoid Real Estate Scams 'మే 31లోగా పాన్‌ను ఆధార్‌తో లింక్ చేసుకోండి - లేదంటే భారీగా TDS వడ్డన తప్పదు' - ఐటీ శాఖ - PAN Aadhaar Link

Gold Rate Today May 31, 2024 : పసిడి ప్రియులకు గుడ్ న్యూస్​. దేశంలో బంగారం, వెండి ధరలు బాగా తగ్గాయి. బుధవారం 10 గ్రాముల​ బంగారం ధర రూ.74,877 ఉండగా, శుక్రవారం నాటికి రూ.524 తగ్గి రూ.74,353కు చేరుకుంది. బుధవారం కిలో వెండి ధర రూ.97,044 ఉండగా, శుక్రవారం నాటికి రూ.2,813 తగ్గి రూ.94,231కు చేరుకుంది. Gold Price In Hyderabad May 31, 2024 : హైదరాబాద్​లో పది గ్రాముల​ బంగారం ధర రూ.74,353గా ఉంది. కిలో వెండి ధర రూ.94,231గా ఉంది.

హైదరాబాద్​లో పది గ్రాముల​ బంగారం ధర రూ.74,353గా ఉంది. కిలో వెండి ధర రూ.94,231గా ఉంది. Gold Price In Vijayawada May 31, 2024 : విజయవాడలో పది గ్రాముల పసిడి ధర రూ.రూ.74,353గా ఉంది. కిలో వెండి ధర రూ.94,231గా ఉంది.

విజయవాడలో పది గ్రాముల పసిడి ధర రూ.రూ.74,353గా ఉంది. కిలో వెండి ధర రూ.94,231గా ఉంది. Gold Price In Vishakhapatnam May 31, 2024 : విశాఖపట్నంలో 10 గ్రాముల పుత్తడి ధర రూ.రూ.74,353గా ఉంది. కిలో వెండి ధర రూ.94,231గా ఉంది.

విశాఖపట్నంలో 10 గ్రాముల పుత్తడి ధర రూ.రూ.74,353గా ఉంది. కిలో వెండి ధర రూ.94,231గా ఉంది. Gold Price In Proddatur May 31, 2024 : ప్రొద్దుటూరులో 10 గ్రాముల పసిడి ధర రూ.రూ.74,353గా ఉంది. కిలో వెండి ధర రూ.94,231గా ఉంది. గమనిక​ : పైన పేర్కొన్న ధరలు ఉదయం మార్కెట్​ ప్రారంభంలో ఉన్నవి మాత్రమే. ఈ గోల్డ్​, సిల్వర్​ రేట్లు మారుతూ ఉంటాయి. గమనించగలరు. స్పాట్​ గోల్డ్​ ధర?

Spot Gold Price May 31, 2024 : అంతర్జాతీయ మార్కెట్లోనూ గోల్డ్, సిల్వర్​ రేట్లు తగ్గాయి. బుధవారం ఔన్స్ గోల్డ్​ ధర 2357 డాలర్లు ఉండగా, శుక్రవారం నాటికి 17 డాలర్లు తగ్గి 2340 డాలర్లకు చేరుకుంది. ప్రస్తుతం ఔన్స్​ సిల్వర్​ ధర 30.91 డాలర్లుగా ఉంది. క్రిప్టోకరెన్సీ ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

Cryptocurrency News May 31, 2024 : శుక్రవారం క్రిప్టో కరెన్సీ ట్రేడింగ్ ఫ్లాట్​గా కొనసాగుతోంది. ప్రస్తుతం ప్రధాన క్రిప్టో కరెన్సీల విలువలు ఎలా ఉన్నాయంటే? క్రిప్టో కరెన్సీ ప్రస్తుత ధర బిట్​కాయిన్ రూ.51,85,500 ఇథీరియం రూ.2,70,005 టెథర్ రూ.79.90 బైనాన్స్ కాయిన్ రూ.49,437 సొలోనా రూ.12,100 స్టాక్​మార్కెట్ అప్​డేట్స్

Stock Market Today May 31, 2024 : శుక్రవారం దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు భారీ లాభాలతో ప్రారంభమయ్యాయి. ఆసియా మార్కెట్ల నుంచి సానుకూల సంకేతాలు వస్తుండడమే ఇందుకు కారణం. గత కొన్నిరోజులుగా స్టాక్ మార్కెట్లు భారీగా నష్టపోతూ వచ్చాయి. దీనితో మంచి స్టాక్స్ కూడా ఇప్పుడు తక్కువ ధరకే లభిస్తున్నాయి. అందుకే మదుపరులు ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకుంటున్నారు. ప్రస్తుతం బొంబాయి స్టాక్​ ఎక్స్ఛేంజి సూచీ సెన్సెక్స్​ 204 పాయింట్లు లాభపడి 74,100 వద్ద ట్రేడ్​ అవుతోంది. జాతీయ స్టాక్​ ఎక్స్ఛేంజి సూచీ నిఫ్టీ ప్రస్తుతం 51 పాయింట్లు వృద్ధిచెంది 22,539 వద్ద కొనసాగుతోంది. లాభాల్లో కొనసాగుతున్న స్టాక్స్​ : ఎల్​ అండ్ టీ, ఎం అండ్ ఎం, బజాజ్​ ఫైనాన్స్​, ఎన్​టీపీసీ, టాటా మోటార్స్​, సన్​ఫార్మా, ఇండస్​ఇండ్ బ్యాంక్​

ఎల్​ అండ్ టీ, ఎం అండ్ ఎం, బజాజ్​ ఫైనాన్స్​, ఎన్​టీపీసీ, టాటా మోటార్స్​, సన్​ఫార్మా, ఇండస్​ఇండ్ బ్యాంక్​ నష్టాల్లో ట్రేడవుతున్న షేర్స్​ : ఇన్ఫోసిస్​, భారతీ ఎయిర్​టెల్​, హెచ్​సీఎల్ టెక్​, టీసీఎస్​ రూపాయి విలువ

Rupee Open May 31, 2024 : అంతర్జాతీయ మార్కెట్​లో రూపాయి విలువ 4 పైసలు పెరిగింది. ప్రస్తుతం డాలర్​తో పోలిస్తే రూపాయి మారకం విలువ రూ.83.25గా ఉంది. పెట్రోల్, డీజిల్​​ ధరలు!

Petrol And Diesel Prices May 31, 2024 : తెలుగు రాష్ట్రాలైన ఏపీ, తెలంగాణల్లో పెట్రోల్​, డీజిల్​ ధరలు స్థిరంగా ఉన్నాయి. హైదరాబాద్​లో లీటర్ పెట్రోల్​ ధర రూ.107.39గా ఉంది. డీజిల్​ ధర రూ.95.63గా ఉంది. విశాఖపట్నం​లో లీటర్ పెట్రోల్​ ధర రూ.108.27గా ఉంది. డీజిల్​ ధర రూ.96.16గా ఉంది. దిల్లీలో లీటర్​ పెట్రోల్​ ధర రూ.94.76గా ఉంటే, డీజిల్​ ధర రూ.87.66గా ఉంది. ముడిచమురు ధర

Crude Oil Prices May 31, 2024 : అంతర్జాతీయ మార్కెట్​లో ముడిచమురు ధరలు 0.34 శాతం మేర తగ్గాయి. ప్రస్తుతం బ్యారెల్​ క్రూడ్​ ఆయిల్ ధర 81.58 డాలర్లుగా ఉంది. రియల్ ఎస్టేట్ స్కామ్స్​ నుంచి సేఫ్​గా ఉండాలా? ఈ టిప్స్ పాటించాల్సిందే! - Tips To Avoid Real Estate Scams 'మే 31లోగా పాన్‌ను ఆధార్‌తో లింక్ చేసుకోండి - లేదంటే భారీగా TDS వడ్డన తప్పదు' - ఐటీ శాఖ - PAN Aadhaar Link

Last Updated : May 31, 2024, 9:40 AM IST