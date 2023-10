How to Use Umang App and its Features : ఒకప్పుడు ఎలాంటి ప్రభుత్వ సేవ పొందాలన్నా.. ఆయా ఆఫీసుల చుట్టూ తిరగాల్సి వచ్చేది. ఒకవేళ మనం పనులు వదులుకొని ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకు వెళ్లిన ఆ రోజు ఆఫీసర్స్ ఉంటారనే నమ్మకం లేదు. దాంతో ఏదైనా పని పూర్తి కావడానికి రెండు మూడు రోజులు పట్టేది. అయితే.. నేడు అలాంటి పరిస్థితి లేదు. టెక్నాలజీ పెరిగాక ఎలాంటి పని అయినా నిమిషాల్లో జరిగిపోతోంది. ఈ క్రమంలో ప్రభుత్వ సేవలను ప్రజలకు మరింతగా చేరువ చేయాలనే ఉద్దేశంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం(Central Government) 'UMANG' అనే యాప్​ ప్రవేశపెట్టింది. తెలుగు, ఉర్దూ, హిందీ, ఇంగ్లీష్, మరాఠీ, కన్నడ ఇలా మొత్తం 13 స్థానిక భాషలలో ఈ యాప్ అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది.

ఉమాంగ్ యాప్ అంటే..?

What is UMANG App : UMANG అంటే Unified Mobile Application for New-age Governance. ఈ యాప్ ద్వారా కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు సంబంధించిన సేవలన్నింటిన్నీ ఒకే ప్లాట్‌ఫామ్‌పైకి వచ్చాయి. రకరకాల యాప్​లను డౌన్​లోడ్ చేసుకుని ఇబ్బందులు పడే బదులు ఈ ఒక్క యాప్ మీ ఫోన్​లో ఉంటే అనేక రకాల ప్రభుత్వ సేవలను పొందవచ్చు. మరి, ఉమాంగ్ యాప్‌లో మీరు ఎలా రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి? దానిని ఎలా ఉపయోగించాలి? దాని ద్వారా ఎలాంటి సేవలు పొందవచ్చు? వంటి విషయాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

How To Use Umang App in Telugu :

ఉమాంగ్ యాప్ ఎలా ఉపయోగించాలంటే..?

మొదట Google Play Store లేదా Apple App Store నుంచి Umang యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవాలి.

ఆ తర్వాత మీ పేరు, మొబైల్ నంబర్, వయస్సు వంటి వ్యక్తిగత వివరాలను అందించడం ద్వారా 'ప్రొఫైల్'ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి.

ప్రొఫైల్ ఫొటోను అప్‌లోడ్ చేసుకోవాలి.

మీ ఆధార్ నంబర్‌ను యాప్, ఇతర సోషల్ మీడియా ఖాతాలకు కూడా లింక్ చేసుకోవచ్చు.

మీ ప్రొఫైల్ క్రియేట్ చేసుకున్న తర్వాత మీరు లాగిన్ అయ్యి సేవలు, వర్గాలను బ్రౌజ్ చేయడానికి 'Sort & Filter' విభాగానికి వెళ్లాలి.

ఆ తర్వాత మీకు కావాల్సిన నిర్దిష్ట సేవల కోసం Search optionకి వెళ్లాలి.

మొబైల్ నంబర్ ఉపయోగించి ఉమాంగ్ యాప్​లో ఎలా రిజిస్టర్ చేసుకోవాలంటే..

How To Register Umang App Using Mobile Number :

మీరు ముందుగా ప్లే స్టోర్ నుంచి UMANG యాప్‌ను డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవాలి.

యాప్‌ను డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఈ యాప్‌కి లాగిన్ చేసి New Userపై క్లిక్ చేయాలి.

అనంతరం రిజిస్ట్రేషన్ ఆప్షన్‌లోకి వెళ్లి అక్కడ ఉన్న ప్రొసీడ్ ఆప్షన్‌పై క్లిక్ చేయాలి.

ఆ తర్వాత మీ మొబైల్ నంబర్‌ను నమోదు చేయమని అడగుతుంది. అక్కడ దానిని నమోదు చేయాలి.

ఈ ప్రక్రియ తర్వాత మీరు MPINని సెట్ చేయాలి. అప్పుడు MPINని అడిగిన ప్లేస్​లో నమోదు చేసి దాన్ని నిర్ధారించుకోవాలి. అనంతరం Proceed ఆప్షన్​పై క్లిక్ చేయాలి.

ఒక వేళ ఆధార్ నంబర్ లింక్ చేయాలనుకుంటే దాన్ని నమోదు చేయాలి. లేదా ప్రొపైల్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్క్రీన్​కి వెళ్లడానికి Skipపై క్లిక్ చేయాలి. అప్పుడు మీరు ప్రొఫైల్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్క్రీన్‌ ఓపెన్ అవుతుంది.

అక్కడ మీ వివరాలను నమోదు చేసి.. 'Save & Proceed' ఆప్షన్​పై క్లిక్ చేయాలి. దీని తర్వాత మీ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ పూర్తవుతుంది.

చివరిగా మీరు e-KYC ప్రక్రియను కూడా పూర్తి చేసి ఉపయోగించుకోవచ్చు.

Umang App Features and Benefits :

ఉమాంగ్ యాప్ ఫీచర్లు, ప్రయోజనాలు ఇలా ఉన్నాయి..

Umang యాప్‌తో వినియోగదారులు ఆధార్, DigiLocker, PayGovతో సహా అన్ని ప్రభుత్వ సంబంధిత సేవలు పొందవచ్చు. పాస్‌పోర్ట్ సేవా కేంద్రాలు ఎక్కడ ఉన్నాయో కూడా తనిఖీ చేయవచ్చు. అపాయింట్‌మెంట్లు బుక్ చేసుకోవచ్చు.

ఈ యాప్ స్మార్ట్‌ఫోన్‌లకే పరిమితం కాలేదు. మీరు దీన్ని డెస్క్‌టాప్, టాబ్లెట్ లేదా SMS ద్వారా కూడా ఉపయోగించవచ్చు.

Umang ఒక ప్రత్యేక కస్టమర్ సపోర్ట్ టీమ్‌ను కలిగి ఉంది. అది వినియోగదారు కలిగి ఉండే అన్ని సమస్యలను పరిష్కరిస్తుంది. సహాయక బృందం వారంలోని అన్ని రోజులలో ఉదయం 8.00 నుంచి రాత్రి 8.00 గంటల వరకు అందుబాటులో ఉంటుంది.

అన్ని సేవలకు ఒకే యాప్(Single app for all services) : ఉమంగ్ యాప్‌లోని ఉత్తమమైన అంశం ఏమిటంటే ఇది 100 కంటే ఎక్కువ ప్రభుత్వ సేవలకు ఒకే వేదిక. వినియోగదారులు వివిధ ఛానెల్‌ల శ్రేణిని ఉపయోగించి ఏకీకృత ప్లాట్‌ఫారమ్‌లో అనేక సేవలను యాక్సెస్ చేయగలరు.

What Services can be Available through Umang App :

ఉమాంగ్ యాప్ ద్వారా ఏ ఏ సేవలు పొందవచ్చంటే..