How To Organize Small Home Like Beautiful : చిన్న ఇంటిని కూడా అందంగా సర్దుకోవడం ఒక కళ. ఇళ్లు పెద్దదైనా లేక చిన్నదైనా దాన్ని చక్కగా సర్దుకోవడంలోనే దాని అందం దాగి ఉంటుంది. ఆఫీసులో కష్టపడి పని చేసి వచ్చిన తరవాత.. ఇళ్లంతా ఇరుకుగా ఉండి, వస్తువులన్నీ చిందర వందరంగా ఉంటే ఎక్కడ లేని చిరాకు అంత బయటికి వస్తుంది. అటు ఆఫీసులో పని, మళ్లీ ఇంట్లో పని చేయాలంటే చాలా మందికి ఇబ్బందిగా అనిపిస్తుంది. ఇలా అనిపించకూడదు అంటే ఇంట్లో ఫర్నిచర్‌ కొనేటప్పుడు, ఇంటికి రంగులు వేసుకునేటప్పుడు కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. చిన్న ఇంటిని కూడా పెద్దగా, అందంగా కనిపించేలా చేసే కొన్ని టిప్స్ గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..