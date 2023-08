Dharani Portal in Telangana : భూములు, ఆస్తుల విక్రయాల్లో భారీగా అవినితి పెరిగిపోయిందని, సమయం కూడా చాలా వృథా అయిపోతోందనే ఉద్దేశ్యం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం "ధరణి" వ్యవస్థను తీసుకొచ్చింది. ఈ ఆన్ లైన్ కాలంలో.. పాత పద్ధతులన్నీ పనికిరాకుండా పోయాయని, సమూల ప్రక్షాళన చేపట్టింది. ఇకపై జరిగే భూ లావాదేవీల్లో ఎలాంటి అవకతవకలకు తావులేకుండా "ధరణి"ని తీసుకొచ్చినట్టు ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. మరి, ఈ పోర్టల్ ఎలా పనిచేస్తుందో (How to Use Dharani Portal) ఓ సారి చూద్దాం.

"ధరణి" ఎలా పనిచేస్తుంది..?

How Dharani Portal Works?

ధరణి పోర్టల్ రెండు విభాగాలుగా పని చేస్తుంది. (How to Check Dharani Portal) ఇందులో ఒకటి వ్యవసాయ ఆస్తులు. మరొకటి వ్యవసాయేతర ఆస్తులు.

సాగు భూములు వ్యవసాయ ఆస్తుల కేటగిరీలోకి వస్తాయి. ఇళ్లు, ఫ్లాట్లు, ఇతర వాణిజ్య నిర్మాణాలు వంటివి వ్యవసాయేతర ఆస్తుల జాబితాలోకి వస్తాయి.

వ్యవసాయ భూములను తహశీల్దార్ రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తారు. వ్యవసాయేతర భూముల కోసం సబ్ రిజిస్ట్రార్ ఆఫీసుకు వెళ్ల్లాలి.

ముందుగా ఆస్తిని విక్రయించే యజమాని విభాగాన్ని (వ్యవసాయ/వ్యవసాయేతర) ఎంచుకుంటారు. ఆ తర్వాత విక్రేత వద్ద ఉన్న రికార్డుల ప్రకారం మొత్తం సమాచారాన్ని ఫీడ్ చేస్తారు. డాక్యుమెంట్లను అప్‌లోడ్ చేస్తారు.

ఆ తర్వాత రిజిస్ట్రేషన్ కోసం టైమ్ స్లాట్‌ను బుక్ చేసుకుంటారు.

కేటాయించిన సమయానికి ఆస్తిని అమ్మే వ్యక్తితోపాటు కొనుగోలు చేసే వ్యక్తి.. అన్ని పత్రాలతో కార్యాలయానికి వెళ్లాలి.

అక్కడ సబ్ రిజిస్ట్రార్ / తహశీల్దార్ వాటిని పరిశీలించి రిజిస్ట్రేషన్ పూర్తి చేస్తారు.

పాత పద్ధతికీ.. ధరణికి తేడా ఏంటి..?

What is The Difference To Dharani And Previous Registration :

ఏదైనా ఆస్తిని విక్రయించాలన్నా.. లేదా వారసత్వం కింద బదిలీ చేయాలన్నా.. ముందుగా ధరణి పోర్టల్ లోకి లాగిన్ (How to Login in Dharani Portal) కావాలి.

గతంలో ఏదైనా ఆస్తి రిజిస్ట్రేషన్ పూర్తయితే.. దస్తావేజులు చూస్తే తప్ప తెలిసేది కాదని.. ఇప్పుడు మాత్రం ఆన్ లైన్ ద్వారా క్షణాల్లో తెలిసిపోతుందని అధికారులు చెబుతున్నారు.

ధరణి పోర్టల్ లోకి లాగిన్ కావడానికి భూమి యజమాని ఫోన్ నంబర్ కావాల్సిందే.

ఆ మొబైల్ నంబర్ ఎంటర్ చేస్తే.. దానికి OTP వస్తుంది. అది ఎంటర్ చేస్తేనే లాగిన్ అవుతారు.

మీ నంబర్ ద్వారా ధరణిలోకి లాగిన్ అయ్యారంటూ మళ్లీ మెసేజ్ వస్తుంది.

ఆ తర్వాత స్లాట్ బుక్ చేసుకోవాలనుకున్నా కూడా మొబైల్ నంబర్ ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. దానికి వచ్చే OTP ద్వారానే స్లాట్ సాధ్యమవుతుంది.

స్లాట్ బుక్ అయిన తర్వాత.. ఏ రోజు రిజిస్ట్రేషన్ కార్యాలయానికి రావాలి? ఏయే పత్రాలు తీసుకు రావాలి? చలానా ఎంత చెల్లించారు? వంటి వివరాలను వివిధ దశల్లో మెసేజ్ రూపంలో ఫోన్ కు వస్తాయి.

ఆఖరుగా.. యజమాని తన భూమిలో ఎంత వాటాను విక్రయించారు అనే వివరం కూడా మేసేజ్ రూపంలో వస్తుంది.

ఇలా.. వివిధ దశల్లో వచ్చే మెసేజ్ ల ద్వారా యజమాని అలర్ట్ గా ఉంటారని, ఎలాంటి అవినీతికి ఆస్కారం ఉండబోదని ప్రభుత్వం చెబుతోంది.

సురక్షితంగా.. వేగంగా..

Safe and Fast Transactions with Dharani Portal :

ధరణి పోర్టల్ ద్వారా రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ( How to Register in Dharani Portal) ఎలాంటి అవినీతి అక్రమాలు లేకుండా సురక్షితంగా పూర్తవుతుందని, అదేవిధంగా చాలా వేగంగా పూర్తవుతుందని అధికారులు చెబుతున్నారు.

పాత పద్ధతిలో రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ పూర్తికావడానికి రోజుల సమయం పట్టేదని, ధరణి ద్వారా.. కేవలం 30 నిమిషాల్లో పని పూర్తయిపోతుందని అధికారులు చెబుతున్నారు.

ధరణి కోసం.. రాష్ట్రంలోని 474 తహసీల్దార్ ఆఫీసుల్లో, 141 సబ్-రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాల్లో హైస్పీడ్ ఇంటర్నెట్, స్కానర్లు, ప్రింటర్లు అందుబాటులో ఉన్నాయని ప్రకటించారు.

రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ తర్వాత.. మ్యుటేషన్, హక్కుల ట్రాన్స్​ఫరు కూడా వెంటనే జరిగిపోతుంది.

స్లాట్ ఇచ్చిన సమయంలో ఆఫీసుకు వెళ్లలేకపోతే.. ఆ తర్వాత అందుబాటులో ఉన్న తేదీల్లో స్లాట్‌ను రీ-షెడ్యూల్ చేసుకునే అవకాశం కూడా ఉంటుంది.

రిజిస్ట్రేషన్ లేదా మ్యుటేషన్.. గంటలోనే పూర్తయిపోతాయని, పాత యజమాని పాస్‌బుక్‌లో మార్పులు, కొత్త యజమానికి కొత్త పాస్‌బుక్ జారీ చేయడం జరిగిపోతుందని చెబుతున్నారు.

వ్యవసాయేతర ఆస్తిపాస్తులకు మెరూన్ కలర్ పాస్‌బుక్ జారీ చేస్తారు.

వ్యవసాయ భూములకు గ్రీన్ కలర్ పాస్ పుస్తకాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు.

ఈ కొత్త పద్ధతి ద్వారా.. అవినీతి అక్రమాలకు చరమగీతం పాడామని, రైతులకు నిక్కచ్చిగా, వేగంగా పని పూర్తవుతుందని ప్రభుత్వం చెబుతోంది.

