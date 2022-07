Gold Price Today: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బంగారం ధర స్వల్పంగా పెరగగా, వెండి ధర తగ్గింది. 10 గ్రాముల స్వచ్ఛమైన పసిడి ధర రూ.40 పెరిగి.. ప్రస్తుతం రూ.52,500 వద్ద ఉంది. కిలో వెండి ధర రూ.250 తగ్గి.. రూ.55,600 వద్ద కొనసాగుతోంది. ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలోని ప్రధాన నగరాల్లో బంగారం, వెండి ధరలతో పాటు అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో క్రిప్టో కరెన్సీ విలువలు ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం.

• Gold price in Hyderabad: పది గ్రాముల బంగారం ధర రూ.52,500గా ఉంది. కిలో వెండి ధర రూ.55,600 వద్ద కొనసాగుతోంది.

• Gold price in Vijayawada: 10 గ్రాముల పసిడి ధర రూ.52,500 వద్ద కొనసాగుతోంది. కిలో వెండి ధర రూ.55,600గా ఉంది.

• Gold price in Vizag: 10 గ్రాముల పుత్తడి ధర రూ.52,500గా ఉంది. కేజీ వెండి ధర రూ.55,600 వద్ద కొనసాగుతోంది.

• Gold price in Proddatur: పది గ్రాముల పసిడి ధర రూ.52,500గా ఉంది. కేజీ వెండి ధర రూ.55,600 వద్ద కొనసాగుతోంది.

• స్పాట్​ గోల్డ్​ ధర ఎంతంటే..: అంతర్జాతీయంగా ఔన్సు స్పాట్ గోల్డ్ ధర స్వల్పంగా తగ్గింది. ప్రస్తుతం 1722 డాలర్లు పలుకుతోంది. ఔన్సు వెండి ధర 18.53 డాలర్లుగా ఉంది. రూపాయి మారకం విలువ డాలర్​తో పోలిస్తే.. ప్రస్తుతం 79.80 వద్ద ట్రేడవుతోంది.

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఇంధన ధరలు: పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు స్థిరంగా ఉన్నాయి. హైదరాబాద్​లో లీటరు పెట్రోల్ ధర రూ.109.64, డీజిల్ ధర రూ.97.80గా ఉంది. దిల్లీలో లీటరు పెట్రోల్​ ధర రూ.96.72, డీజిల్ ధర రూ.89.62గా ఉన్నాయి.

క్రిప్టోకరెన్సీ: బిట్​కాయిన్ విలువ స్వల్పంగా తగ్గింది. ప్రస్తుతం ఒక బిట్​కాయిన్ రూ.18,03,819 పలుకుతోంది. ఇతర క్రిప్టోకరెన్సీ ధరలు ఇలా ఉన్నాయి...

క్రిప్టోకరెన్సీ ప్రస్తుత ధర బిట్​కాయిన్ రూ.18,03,819 ఇథీరియం రూ.1,22,000 టెథర్ రూ.84.82 బినాన్స్​ కాయిన్ రూ.20,729 యూఎస్​డీ కాయిన్ రూ.85.27

Stock Market Live Updates: దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు మంగళవారం నష్టాలతో ప్రారంభమయ్యాయి. బొంబాయి స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజీ సూచీ సెన్సెక్స్​ దాదాపు 360 పాయింట్లు తగ్గి.. 55,400 వద్ద ట్రేడవుతోంది. జాతీయ స్టాక్​ ఎక్స్చేంజీ సూచీ నిఫ్టీ.. 110 పాయింట్లకుపైగా నష్టపోయి.. 16,520 వద్ద కొనసాగుతోంది. బజాజ్ ఫైనాన్స్, రిలయన్స్, హెచ్​డీఎఫ్​సీ బ్యాంక్​ లాభాల్లో ఉండగా.. ఎన్టీపీసీ, ఐసీఐసీఐ, ఇండస్​ఇండ్ బ్యాంక్​ నష్టాల్లో కొనసాగుతున్నాయి.

