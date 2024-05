ETV Bharat / snippets

లారీల కోసం రైతుల ఆందోళన - మంత్రి శ్రీధర్​ బాబు నియోజవర్గం కావడమే తప్పా?

By ETV Bharat Telangana Team

Lack Of lorry Transportation For Crop Procurement in Manthani ( ETV Bharat )