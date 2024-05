ETV Bharat / snippets

శ్రీవారి భక్తులకు గుడ్​న్యూస్​ - ఆగస్టు నెల స్పెషల్​ దర్శనం టికెట్లు విడుదల

By ETV Bharat Telugu Team Published : May 24, 2024, 10:55 AM IST | Updated : May 24, 2024, 11:35 AM IST

Tirumala August Month Special Darshan Tickets ( ETV Bharat )

Tirumala August Month Special Darshan Tickets: శ్రీవారి భక్తులకు గుడ్​న్యూస్​. ఆగస్టు నెలకు సంబంధించిన ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శన టికెట్లను టీటీడీ విడుదల చేసింది. ఈరోజు(మే 24) ఉదయం 11 గంటలకు ఆన్​లైన్​లో టికెట్లను విడుదల చేసింది. అదే సమయంలో తిరుమల, తిరుపతిల‌లో ఆగస్టు నెలకు సంబంధించి గదులను ఈరోజు(మే 24న) మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు ఆన్‌లైన్‌లో విడుదల చేయనున్నట్లు వెల్లడించింది. శ్రీవారి సేవా టికెట్లను మే 27న ఉదయం 11 గంటలకు, న‌వ‌నీత సేవా టికెట్లను మ‌ధ్యాహ్నం 12 గంట‌ల‌కు, ప‌ర‌కామ‌ణి సేవ కోటాను మ‌ధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకు ఆన్‌లైన్‌లో విడుదల చేయనున్నట్లు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వెల్లడించింది. ఆసక్తి కలిగిన భక్తులు.. https://ttdevasthanams.ap.gov.in వెబ్ సైట్​ ద్వారా టికెట్లు బుక్​ చేసుకోవాలని కోరింది.

Last Updated : May 24, 2024, 11:35 AM IST