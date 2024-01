వారం రోజుల్లో పార్లమెంట్ అభ్యర్థుల ఎంపిక - ఏ పార్టీతోనూ కలవబోమన్న కిషన్ రెడ్డి

Selection Of Candidates For Parliament In BJP : పార్లమెంట్ అభ్యర్థుల ఎంపిక వారం రోజుల్లో ఉంటుందని బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు కేంద్రమంత్రి కిషన్ రెడ్డి వెల్లడించారు. హైదరాబాద్ పార్లమెంట్‌లో పోటీ కోసం కాకుండా గెలుపే లక్ష్యంగా బరిలో ఉండాలన్నారు. మూడోసారి మోదీ అధికారంలోకి రావడం ఖాయమని పేర్కొన్నారు. కాంగ్రెస్‌, బీఆర్​ఎస్​లు దోపిడి దొంగల పార్టీలుగా కిషన్​ రెడ్డి అభివర్ణించారు. బీఆర్​ఎస్​ చేసిన అవినీతిపై ఈ ప్రభుత్వం విచారణ చేసి శిక్షలు వేస్తుందంటే అది భ్రమే అవుతుందని ఎద్దేవా చేశారు. బీజేపీ అగ్గిలాంటి పార్టీగా పేర్కొన్న కేంద్రమంత్రి ఏ పార్టీతోనూ కలవదని స్పష్టం చేశారు.

