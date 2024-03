అయినవాళ్లు లేకున్నా అనుకున్నది సాధించాడు - 10 ఏళ్లు కష్టపడి 4 సర్కార్ కొలువులు కొట్టేశాడు

OU Student Got 4 Government Jobs : ప్రభుత్వ ఉద్యోగం. దీనిని సాధించడాన్ని ఎంతోమంది యువత కలగా పెట్టుకుంటారు. ఆ కలను సాకారం చేసుకునేందుకు అహర్నిశలు కష్టపడుతుంటారు. లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడంలో కొన్నిసార్లు విఫలమైనా, పట్టువదలని విక్రమార్కుడిలా ప్రయత్నిస్తూనే ఉంటారు. ఒక్క గవర్నమెంట్​ ఉద్యోగం వస్తే చాలు ఎగిరి గంతేస్తారు. అలాంటిది 4 సర్కార్​ కొలువులు కొట్టేశాడు ఆ యువకుడు. అయిన వాళ్లు లేకున్నా, చిన్నమ్మ, అక్క ప్రోత్సాహంతో ఉపాధ్యాయుడు కావాలనే లక్ష్యం పెట్టుకుని దాదాపు 10 సంవత్సరాలుగా ఆహర్నిశలు ఇష్టంతో కష్టపడి చదివాడు. ఇప్పుడు ఒకటి కాదు, 2 కాదు, ఏకంగా 4 ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు సాధించాడు.

Interview with Nagaraju who got 4 government jobs : కరోనా విజృంభిస్తున్న సమయంలో కూడా ఆర్థిక పరిస్థితులు అంతంత మాత్రంగానే ఉన్నప్పటికీ, పట్టుదలతో ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలోనే ఉంటూ పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమయ్యాడు. ఇటీవల జరిగిన పోటీ పరీక్షలకు హాజరై, తన కలలను నిజం చేసుకున్నాడు. ఏకంగా టీజీటీ, పీజీటీ, యూనియర్​ లెక్చరర్​, డిగ్రీ లెక్చరర్ వంటి 4 ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు సాధించిన నాగరాజుతో మా ప్రతినిధి ప్రత్యేక ముఖాముఖి.