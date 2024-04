Fire Accident in Alwal : సికింద్రాబాద్ అల్వాల్ మచ్చ బొల్లారంలోని వీబీసీటీ అపార్ట్​మెంట్​లో అగ్ని ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. మంటల్లో 5వ అంతస్థులోని ఇల్లు కాలిపోయింది. ఘటనా స్థలికి చేరుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది మంటలను అదుపు చేశారు. తెల్లవారుజామున అగ్నిప్రమాదం జరిగినట్లు స్థానికులు తెలిపారు. ప్రమాద సమయంలో ఇంట్లో ఎవరూ లేకపోవడంతో ఎలాంటి ప్రాణ నష్టం జరగలేదు. షార్ట్​ సర్య్కూట్ కారణంగా అగ్నిప్రమాదం జరిగి ఉండవచ్చని అగ్నిమాపక సిబ్బంది ప్రాథమిక అంచనాకు వచ్చారు. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. జరిగిన ఆస్తి నష్టంపై ఆరా తీస్తున్నారు.

Safety Measures Should Take in Fire Accident : మరోవైపు ఎండాకాలంకో అగ్నిప్రమాదాలు సంభవించడానికి అవకాశాలు ఎక్కువ ఉన్నందున ప్రజలు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని అధికారులు సూచించారు. ముఖ్యంగా కరెంటు విషయంలో వీలైనంత జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచించారు. ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే ప్రాథమికంగా తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై అవగాహన కల్పించారు. ఎలాంటి ప్రాణ నష్టం జరగకుండా ముందుగా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు చెప్పారు.