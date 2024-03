మూడు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు సాధించిన మాజీ సర్పంచ్ - సక్సెస్ మంత్ర అదేనంట!

Ex Sarpanch Got 3 Jobs In Telangana : నా గోల్‌ అదీ, నా గోల్‌ ఇదీ అని చాలా మంది చెబుతుంటారు. దానికోసం నిరంతరం శ్రమిస్తారు. ఎన్ని అవాంతరాలు ఎదురైనా, మరే ఇతర అవకాశాలు వచ్చినా తాము ఎంచుకన్న లక్ష్యం వైపే అడుగులేస్తారు. కానీ, కొందరు మాత్రమే ఆ లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడంలో విజయం సాధిస్తారు. అలాంటి ఓ మహిళ కథే ఇది.

కరోనా పరీక్షించినా, రాజకీయాలలోకి ప్రవేశించినా తను ఎంచుకున్న గోల్‌ని మాత్రం మరువలేదు. ఎలాగైనా ప్రభుత్వ కొలువు సాధించాలని సంకల్పించింది. ఏకకాలంలోనే టీజీటీ, పీజీటీ, జేఎల్ ఉద్యోగాలకు ఎంపికైంది. ఈ రోజుల్లో ప్రభుత్వ ఉద్యోగం సాధించడమంటే అంత ఆషామాషీ కాదు. ఒక జాబ్ సాధించడమే గగనమైన ఈ రోజుల్లో ఏకంగా మూడు ఉద్యోగాలకు ఎంపికై మహిళలు తలుచుకుంటే ఏదైనా సాధించగలరని నిరూపించింది మహబూబ్​నగర్ జిల్లా కౌకుంట్ల మండలం దాసరిపల్లికి చెందిన లంకాల సంతోషమ్మ. భవిష్యత్​లో పీహెచ్​డీ పట్టా పొందడమే తన లక్ష్యం అంటున్న సంతోషమ్మతో ఈటీవీ భారత్ ముఖాముఖి.