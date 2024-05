ETV Bharat / state

లోక్​సభ ఎన్నికల పోలింగ్ - ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్న ఎంపీ అభ్యర్థులు - Telangana MP Candidates Cast Votes

By ETV Bharat Telangana Team Published : May 13, 2024, 9:35 AM IST | Updated : May 13, 2024, 11:02 AM IST

Telangana MP Candidates Cast Votes ( ETV Bharat )

Last Updated : May 13, 2024, 11:02 AM IST