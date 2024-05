ETV Bharat / state

ఉదయం 9 గంటల వరకు 9.48 శాతం పోలింగ్ - అత్యధికంగా ఆదిలాబాద్​లో ఓటింగ్ - TS LOK SABHA POLLING 2024

By ETV Bharat Telangana Team Published : May 13, 2024, 7:06 AM IST | Updated : May 13, 2024, 10:19 AM IST

TS Lok Sabha Election 2024 Voting ( ETV Bharat )

Last Updated : May 13, 2024, 10:19 AM IST