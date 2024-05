ETV Bharat / state

ఓటేసి హైదరాబాద్ వస్తుండగా ఘోర ప్రమాదం - ఆరుగురు దుర్మరణం - PALNADU ROAD ACCIDENT TODAY

Published : May 15, 2024, 6:32 AM IST

Five Killed in Accident at Palnadu District in AP ( ETV Bharat )